พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม มั่นใจเพื่อไทยทำได้

พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม พร้อมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มั่นใจเพื่อไทยทำได้

พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม โดยระบุว่า “นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยข่าว 3 ในประเด็นเรื่องความเคลือบแคลงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ว่า กองทุนประกันสังคม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีคณะกรรมการ (บอร์ด) 21 คน แบ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินเงิน 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล แต่ละฝ่ายมี 7 คน โดยฝ่ายลูกจ้าง คือตัวแทนผู้ประกันตน

นพ.พรหมินทร์ ยืนยันในหลักประชาธิปไตยในการเลือกตั้งบอร์ด ตัวแทนผู้ประกันตน 7 คน เปิดทางให้มีนโยบายมาแข่งขัน สร้างการถ่วงดุลและตัวเลือกให้กับผู้ประกันตน ยกตัวอย่างกรรมการแพทยสภา ที่เมื่อก่อนมีการเลือกเป็นบุคคลกระจัดกระจาย แต่ภายหลังมีการเลือกเป็นทีม หลายๆทีมก็เสนอนโยบายเพื่อแข่งขันกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของระบบประชาธิปไตย
นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดข้อครหาในการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำให้ขาดทุน จึงต้องมีการบริหารและมาตรการตรวจสอบ โดยกำหนด KPI ให้ชัดเจนในการดูแลสิทธิประโยชน์และบริการ บอร์ดในฐานะเจ้าของเงินต้องลงมาดูแล ติดตามผล และสรุปรายงาน ห้ามบริหารลอยตัว ใช้เงินไร้ทิศทางหรือจัดสรรผิดวัตถุประสงค์

นพ.พรหมินทร์ ยังเสนอเรื่องความโปร่งใสและการป้องกันทุจริต โดยต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุน งบประมาณ และผลตอบแทน พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ มีการลงโทษผู้จัดการทุจริตทันที สามารถเปลี่ยนผู้บริหารกรณีพบความผิดปกติ
ในเรื่องของการจัดการสิทธิรักษาพยาบาล จะต้องแยกภารกิจดูแลชดเชยการว่างงาน เงินบำเหน็จบำนาญ ทุพพลภาพ การรักษาพยาบาล โดยยึดสิทธิประโยชน์เหมือนการรักษาผ่านสิทธิ สปสช. การบูรณาการกับกองทุน สปสช. เพื่อกำหนดมาตรฐานการรักษาและค่าใช้จ่ายเท่าเทียม เหมาะสม ปรับสูตรคำนวณเบี้ยประกันสังคมให้สอดคล้องอัตราป่วยของผู้ประกันตน ใช้การจัดสรรงบให้บริการสุขภาพแบบเดียวกันแต่คำนวณต้นทุนต่างกัน

“เรามีความคิดในการปฏิรูปประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ในการจัดตั้งรัฐบาลก็มีหลายพรรคการเมือง ซึ่งถ้าเรามีโอกาสเราจะทำตามแนวนี้ แต่ด้วยกลไกทางการเมืองเราไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ถ้าอยากให้เราทำแบบนี้ ให้เลือกพรรคเพื่อไทยได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” นพ.พรหมินทร์กล่าว”

