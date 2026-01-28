เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี
เตือนหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 1 และ 8 ก.พ. 2569 จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเรื่องใดบ้าง และต้องเสียสิทธินานกี่ปี ดูรายละเอียดที่นี่
บรรยากาศการเลือกตั้งเริ่มคึกคักหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันสำคัญ โดยวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันดังกล่าว และไม่ได้ดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ตามกำหนด จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการเมือง โดยจะถูกจำกัดสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งนี้
6 สิทธิที่จะถูกจำกัด หากไม่ไปเลือกตั้ง
- สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.), สมาชิกวุฒิสภา (สว.), สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
- สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
- สิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
- สิทธิดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาจำกัดสิทธินับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และสามารถติดตามรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ สายด่วน 1444
ที่มา: กกต.
