ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 15:40 น.
51
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เตือนหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 1 และ 8 ก.พ. 2569 จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเรื่องใดบ้าง และต้องเสียสิทธินานกี่ปี ดูรายละเอียดที่นี่

บรรยากาศการเลือกตั้งเริ่มคึกคักหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันสำคัญ โดยวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันดังกล่าว และไม่ได้ดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ตามกำหนด จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการเมือง โดยจะถูกจำกัดสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งนี้

6 สิทธิที่จะถูกจำกัด หากไม่ไปเลือกตั้ง

  • สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.), สมาชิกวุฒิสภา (สว.), สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  • สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  • สิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • สิทธิดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาจำกัดสิทธินับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และสามารถติดตามรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ สายด่วน 1444

ที่มา: กกต.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

1 นาที ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

3 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

15 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)

59 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม เศรษฐกิจ

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

59 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงปัญหาเบี้ยเลี้ยงชายแดนล่าช้า ข่าว

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ เผยติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว บันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ ข่าว

คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;เรวัช&quot; เผยสาเหตุ เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่ ข่าว

ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ ข่าวการเมือง

ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 15:40 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button