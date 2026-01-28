“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง
อนุทิน จับมือ ธนาธร หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียงที่ตลาด จ.อยุธยา บอกอนุทิน “พี่ไปทางโน้น ใช่ไหม ผมจะได้ไปทางนี้” เสียงจะได้ไม่ตีกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียง ที่ตลาดเจ้าพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีชาวบ้านเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนถึงปัญหาตลาดสกปรก ซึ่งนายอนุทิน กล่าวยอมรับว่าได้รับการร้องเรียนมามากว่าสกปรก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ใช้ตลาดต้องช่วยกันด้วย ด้านพ่อค้า กล่าวอีกว่า ปกติมีหนูวิ่งพลุกพล่าน มาชนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด แต่วันนี้ไม่มีหนูวิ่งมาชนนายกฯ นอกจากนี้นายอนุทิน ยังสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงบรรยากาศการค้าขาย พร้อมชิมหมูปิ้ง
อย่างไรก็ตามระหว่างหาเสียงนั้นได้บังเอิญเจอกับคณะของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โดยนายอนุทิน ได้โบกมือทักทายก่อนที่จะเดินมาจับมือกัน และนายธนาธร ได้ยกมือไหว้นายอนุทิน พร้อมกับกล่าวว่า “พี่ไปทางโน้น ใช่ไหม ผมจะได้ไปทางนี้” นายอนุทิน ก็บอกว่าจะเสียงจะได้ไม่ตีกัน พร้อมทักทายกับผู้สมัคร นายทวิวงศ์ โตทวิวงษ์ อดีตสส. พื้นที่ว่าเคยเจอกัน ก่อนที่ทั้งสองจะแยกกันไปหาเสียงต่อ
