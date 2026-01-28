ข่าว

ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 17:27 น.
58
ไอซ์ รักชนก เปรียบเทียบ ATK ของนายกฯ อนุทิน กับประชาชน
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork, ชมรมแพทย์ชนบท

ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน แชร์โพสต์เดือด เทียบชัด “อนุทิน” ใช้ชุดตรวจ Standard Q มาตรฐานโลก ขณะที่ประชาชนเจอของถูกคุณภาพต่ำ ย้ำคำว่า “คนเท่ากัน” คือทุกคนต้องเข้าถึงมาตรฐานเดียวกัน

วันที่ 28 ม.ค. 2569 ทีมข่าว The Thaiger รายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกออนไลน์ เมื่อ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “เวลาเราบอกว่าอยากให้ คนเท่ากัน มันก็แค่นี้”

โพสต์ดังกล่าวได้แชร์ข้อมูลจากเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ที่นำประเด็นเรื่องมาตรฐานชุดตรวจโควิด-19 (ATK) มาเปรียบเทียบ โดยหยิบยกกรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มาเป็นตัวอย่าง

โพสต์ของไอซ์ รักชนก ชี้ให้เห็นความไม่เท่าเทียมในการตรวจโควิด-19
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, ชมรมแพทย์ชนบท

เทียบสเปก ATK นายกฯ vs ประชาชน

เนื้อหาจากชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า ทุกครั้งที่นายอนุทินตรวจหาเชื้อโควิด จะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อ Standard Q ซึ่งเป็นเกรด Professional Use ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีราคาจัดซื้ออยู่ที่ชุดละ 230 บาท

ในขณะที่การจัดซื้อของภาครัฐเพื่อแจกจ่ายประชาชน องค์การเภสัชกรรมกลับเลือกซื้อยี่ห้อ Lepu ในราคา 70 บาท ซึ่งทางชมรมแพทย์ชนบทวิจารณ์ว่า ชุดตรวจยี่ห้อดังกล่าวมีความแม่นยำต่ำและน่ากังวล จนแพทย์ส่วนใหญ่ไม่นำมาใช้งานจริง

นางสาวรักชนก และชมรมแพทย์ชนบท ชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้นำประเทศเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสูงกว่าประชาชนทั่วไป เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหลักการความเท่าเทียม โดยย้ำว่า “คนเท่ากัน ไทยเท่ากัน นายกกับคนจน ควรได้ตรวจ ATK ด้วยชุดตรวจมาตรฐานโลกเหมือนกัน”

ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวมีการแนบภาพเก่าของนายอนุทิน ขณะแสดงผลตรวจโควิด-19 เมื่อปี 2565 เพื่อยืนยันถึงยี่ห้อชุดตรวจที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้จริงในขณะนั้น

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569

มาแล้วใบจริง! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ก.พ. 69 เน้นอัดเลขฟัน ตัวเดียวก็รวยได้

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ไม่ทนกับวงจรปัญหาซ้ำซาก

แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน

หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
