ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน แชร์โพสต์เดือด เทียบชัด “อนุทิน” ใช้ชุดตรวจ Standard Q มาตรฐานโลก ขณะที่ประชาชนเจอของถูกคุณภาพต่ำ ย้ำคำว่า “คนเท่ากัน” คือทุกคนต้องเข้าถึงมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 28 ม.ค. 2569 ทีมข่าว The Thaiger รายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกออนไลน์ เมื่อ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “เวลาเราบอกว่าอยากให้ คนเท่ากัน มันก็แค่นี้”
โพสต์ดังกล่าวได้แชร์ข้อมูลจากเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ที่นำประเด็นเรื่องมาตรฐานชุดตรวจโควิด-19 (ATK) มาเปรียบเทียบ โดยหยิบยกกรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มาเป็นตัวอย่าง
เทียบสเปก ATK นายกฯ vs ประชาชน
เนื้อหาจากชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า ทุกครั้งที่นายอนุทินตรวจหาเชื้อโควิด จะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อ Standard Q ซึ่งเป็นเกรด Professional Use ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีราคาจัดซื้ออยู่ที่ชุดละ 230 บาท
ในขณะที่การจัดซื้อของภาครัฐเพื่อแจกจ่ายประชาชน องค์การเภสัชกรรมกลับเลือกซื้อยี่ห้อ Lepu ในราคา 70 บาท ซึ่งทางชมรมแพทย์ชนบทวิจารณ์ว่า ชุดตรวจยี่ห้อดังกล่าวมีความแม่นยำต่ำและน่ากังวล จนแพทย์ส่วนใหญ่ไม่นำมาใช้งานจริง
นางสาวรักชนก และชมรมแพทย์ชนบท ชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้นำประเทศเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสูงกว่าประชาชนทั่วไป เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหลักการความเท่าเทียม โดยย้ำว่า “คนเท่ากัน ไทยเท่ากัน นายกกับคนจน ควรได้ตรวจ ATK ด้วยชุดตรวจมาตรฐานโลกเหมือนกัน”
ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวมีการแนบภาพเก่าของนายอนุทิน ขณะแสดงผลตรวจโควิด-19 เมื่อปี 2565 เพื่อยืนยันถึงยี่ห้อชุดตรวจที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้จริงในขณะนั้น
