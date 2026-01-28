ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:29 น.
นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” นักสนุกเกอร์ระดับตำนานของไทย เล่าสาเหตุตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ชื่นชมการทำงานของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ที่มีความจริงจัง ชัดเจนในการแก้ปัญหาค่าครองชีพ ลดค่าไฟฟ้าที่ทำได้จริง ทั้งยังศรัทธาในตัว นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค ซึ่งเป็นผู้ทำงานปิดทองหลังพระช่วยเหลือคนยากไร้มาตลอด ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน

ตนประกาศสนับสนุนนโยบายปราบปรามการทุจริตและสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เจ็บปวดจากการตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จนสูญเงินไปเกือบ 6,000,000 บาท จึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาดและจริงจัง

ในฐานะคนกีฬา ต๋องตั้งเป้าที่จะเข้าไปสังคายนาปัญหาการทุจริตในวงการกีฬา โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณสนับสนุนที่มีปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท แต่กลับพบปัญหาการโกงเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เช่น นักกีฬาควรได้ 27,000 บาท แต่รับจริงเพียง 20,000 บาท หรือถูกหักจนเหลือ 15,000 บาท ทั้งที่นักกีฬาต้องเสียสละเวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อรับใช้ชาติ

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการปลดล็อกกฎหมายเพื่อยกระดับกีฬาสนุกเกอร์ให้เป็นกีฬาอาชีพเต็มตัวและได้รับการยอมรับ เช่นเดียวกับกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดทางสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิก พร้อมทิ้งท้ายเชิญชวนประชาชนให้เลือกตั้งโดยพิจารณาจากคุณภาพของนักการเมือง ไม่ใช่เลือกเพราะเงิน 500 หรือ 1,000 บาท และหากนึกไม่ออกขอให้เลือกเบอร์ 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ

