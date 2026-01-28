ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม
สาธารณสุขภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ พร้อมดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม ยืนยันว่าทางจังหวัดคัดกรองเข้มงวด
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กท้องถิ่นเพจหนึ่งโพสต์ข้อความอ้างว่า มีผู้ป่วยชาวอินเดียจำนวน 7 ราย ติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” (Nipah virus) และถูกนำตัวมากักตัวเพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลชื่อดังในภูเก็ต ก่อนที่ในเวลาต่อมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริงนั้น
ล่าสุด นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม6บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน)และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลดีบุก ได้ตั้งโต๊ะแถลงถึงประเด็นดังกล่าว
โดย นายแพทย์ดุษฎี กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตทุกสถานพยาบาล ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
ขณะที่ แพทย์หญิงลลิตา กล่าวว่า ได้รับทราบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ พร้อมยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยตามที่มีการกล่าวอ้าง
จังหวัดภูเก็ต ได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์อย่างรอบด้าน ทั้งการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง การเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทาง หรือสัมผัสเสี่ยง การเตรียมห้องแยกควบคุมการติดเชื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตลอดจนระบบการเก็บและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่สามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์
- “อนุทิน” สั่งเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ คัดกรองเข้มข้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย
- อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: