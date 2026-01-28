โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง โมนาโก พบ ยูเวนตุส ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ ยูเวนตุส0
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โมนาโก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เซบาสเตียน โปโคโญลี่ จะยังไม่มีชื่อของ เอริค ไดเออร์, เวาท์ ฟาส, ปอล ป็อกบา, โมฮัมเหม็ด ซาลิซู, ทาคูมิ มินามิโนะ, คริสเตียน มาวิสซ่า และ ลูคัส ฮาร์เด็คกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 4 คน คัสซูม อ็อตตาร่า, ธิโล เคห์เรอร์, ชอร์ด็อง เตเซ่, คาโย่ เอ็นริเก้ กองกลางเป็น เดนิส ซากาเรีย, ลามีน กามารา แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อันซู ฟาติ, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน, มาแญส อากลิอุช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โฟลาริน บาโลกุน
ยูเวนตุส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะไม่มีชื่อของ คาร์โล ปินโซ่โญ่, อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, โยนาส รูฮี, ดานิเอเล่ รูกานี่ และ ดูซาน วลาโฮวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เคนาน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เดวิด
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – ยูเวนตุส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 09/05/17 ยูเวนตุส 2-1 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 03/05/17 โมนาโก 0-2 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/04/15 โมนาโก 0-0 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/04/15 ยูเวนตุส 1-0 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/01/09 ยูเวนตุส 1-1 โมนาโก (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โมนาโก
- 24/01/26 เสมอ เลอ อาฟร์ 0-0 (ลีกเอิง)
- 20/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-6 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/01/26 แพ้ ลอริย็องต์ 1-3 (ลีกเอิง)
- 10/01/26 ชนะ ออร์เลอองส์ 3-1 (เฟรนช์ คัพ)
- 03/01/26 แพ้ ลียง 1-3 (ลีกเอิง)
ยูเวนตุส
- 25/01/26 ชนะ นาโปลี 3-0 (เซเรียอา)
- 21/01/26 ชนะ เบนฟิก้า 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ กายารี่ 0-1 (เซเรียอา)
- 12/01/26 ชนะ เครโมเนเซ่ 5-0 (เซเรียอา)
- 06/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-0 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โมนาโก (4-2-3-1) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – คัสซูม วัตตาร่า, ติโล เคห์เรอร์, ชอร์ด็อง เตเซ่, คาโย่ เอ็นริเก้ – เดนิส ซากาเรีย, ลามีน กามารา – อันซู ฟาติ, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน, มาแญส อากลิอุช – โฟลาริน บาโลกุน
ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม – เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เคนาน ยิลดิซ – โจนาธาน เดวิด
Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 2-3 ยูเวนตุส
