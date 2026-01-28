ข่าวกีฬาฟุตบอล

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:59 น.
52

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง โมนาโก พบ ยูเวนตุส ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โมนาโก VS ยูเวนตุส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ ยูเวนตุส0
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
Credit : Juventus

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โมนาโก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เซบาสเตียน โปโคโญลี่ จะยังไม่มีชื่อของ เอริค ไดเออร์, เวาท์ ฟาส, ปอล ป็อกบา, โมฮัมเหม็ด ซาลิซู, ทาคูมิ มินามิโนะ, คริสเตียน มาวิสซ่า และ ลูคัส ฮาร์เด็คกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 4 คน คัสซูม อ็อตตาร่า, ธิโล เคห์เรอร์, ชอร์ด็อง เตเซ่, คาโย่ เอ็นริเก้ กองกลางเป็น เดนิส ซากาเรีย, ลามีน กามารา แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อันซู ฟาติ, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน, มาแญส อากลิอุช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โฟลาริน บาโลกุน

Credit : AS MONACO

ยูเวนตุส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพม้าลาย ภายใต้การคุมทัพของ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะไม่มีชื่อของ คาร์โล ปินโซ่โญ่, อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, โยนาส รูฮี, ดานิเอเล่ รูกานี่ และ ดูซาน วลาโฮวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เคนาน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เดวิด

Credit : Juventus

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – ยูเวนตุส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 09/05/17 ยูเวนตุส 2-1 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 03/05/17 โมนาโก 0-2 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/04/15 โมนาโก 0-0 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/04/15 ยูเวนตุส 1-0 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/01/09 ยูเวนตุส 1-1 โมนาโก (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โมนาโก

  • 24/01/26 เสมอ เลอ อาฟร์ 0-0 (ลีกเอิง)
  • 20/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-6 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 16/01/26 แพ้ ลอริย็องต์ 1-3 (ลีกเอิง)
  • 10/01/26 ชนะ ออร์เลอองส์ 3-1 (เฟรนช์ คัพ)
  • 03/01/26 แพ้ ลียง 1-3 (ลีกเอิง)

ยูเวนตุส

  • 25/01/26 ชนะ นาโปลี 3-0 (เซเรียอา)
  • 21/01/26 ชนะ เบนฟิก้า 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ กายารี่ 0-1 (เซเรียอา)
  • 12/01/26 ชนะ เครโมเนเซ่ 5-0 (เซเรียอา)
  • 06/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-0 (เซเรียอา)
Credit : AS MONACO

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โมนาโก (4-2-3-1) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – คัสซูม วัตตาร่า, ติโล เคห์เรอร์, ชอร์ด็อง เตเซ่, คาโย่ เอ็นริเก้ – เดนิส ซากาเรีย, ลามีน กามารา – อันซู ฟาติ, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน, มาแญส อากลิอุช – โฟลาริน บาโลกุน

ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม – เวสตัน แม็คเคนนี่, ฟาบิโอ มิเร็ตติ, เคนาน ยิลดิซ – โจนาธาน เดวิด

Credit : Juventus

Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 2-3 ยูเวนตุส

 

