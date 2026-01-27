ป่าเถื่อน! คลิป “ทหารรัสเซีย” ทรมานพวกเดียวกัน จับแก้ผ้า-มัดติดต้นไม้บังคับกินหิมะ
กินหิมะเข้าไปซะ!” นายทหารของปูตินโชว์โหดทรมานลูกน้องฐานหนีทัพ ท่ามกลางวิกฤตพลังงานยูเครนหลังรัสเซียถล่มยับ ทำ “คาร์คีฟ” 80% จมความหนาวเหน็บไร้ไฟฟ้า
ขณะที่โต๊ะเจรจาสันติภาพกำลังถูกจัดตั้งขึ้น แต่ภาพความจริงที่ปรากฏในแนวหน้ากลับเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและไร้ซึ่งมนุษยธรรม เมื่อคลิปวิดีโอล่าสุดเผยให้เห็นกรรมวิธี “ดัดหลัง” ทหารขัดคำสั่งในกองทัพรัสเซียที่รุนแรงถึงขั้นเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามต่อพวกเดียวกันเอง
ภาพฟุตเทจที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกออนไลน์ เผยให้เห็นทหารรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามหนีทัพและขัดคำสั่งในภารกิจบุกโจมตีแบบ “Meat-grinder” (การโจมตีแบบ “บดขยี้” หมายถึงยุทธวิธีทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีแบบตรงหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและก่อให้เกิดความสูญเสียสูง) ถูกลงโทษอย่างทารุณ
อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศ ทหารรายแรกถูกพันด้วยเทปกาวในสภาพ “กลับหัว” มัดติดกับต้นไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บจนตัวสั่นเทา
ทหารรายที่สองถูกบังคับให้ “กินหิมะ” โดยนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่ยืนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ในคลิปจะเห็นได้ชัดว่าเหยื่อทั้งสองถูกถอดชุดกันหนาวออกจนเหลือเพียงกางเกงในตัวเดียว ท่ามกลางเสียงตะโกนของผบ.ว่า “พวกมึงอยากหนีออกจากตำแหน่งนักใช่ไหม! กินเข้าไป! กินหิมะเข้าไป!” ขณะที่ทหารผู้เคราะห์ร้ายพยายามอ้อนวอนทั้งน้ำตาว่า “ผมขอโทษ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก”
ช่องสื่อสงครามอย่าง Butusov Plus ของยูเครน เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ว่า “รัสเซียกำลังเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปศุสัตว์ เพราะมีเพียงสัตว์เท่านั้นที่ต้องก้มหน้าทำตามคำสั่งโดยไร้ปากเสียง นี่คือฟาร์มสัตว์ในเวอร์ชันรัสเซียของปูติน” ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า การที่ผู้บังคับบัญชาท้องถิ่นต้อง “คิดค้น” วิธีทรมานใหม่ๆ สะท้อนถึงความสิ้นหวังของกองทัพที่ไม่สามารถจูงใจทหารให้ไปตายในแนวหน้าได้ด้วยวิธีปกติ
ในขณะที่กองทัพรัสเซียจัดการกับคนของตัวเองอย่างโหดเหี้ยม การโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนยูเครนก็ยังคงทวีความรุนแรง
คาร์คีฟ (Kharkiv) เมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนถูกโจมตีระบบพลังงานอย่างหนัก ส่งผลให้พื้นที่กว่า 80% ไม่มีไฟฟ้าใช้ ท่ามกลางอุณหภูมิที่ดิ่งลงถึง -18 องศาเซลเซียส
ขณะที่ โอเดสซา (Odesa) เมืองท่าสำคัญถูกถล่มอาคารที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล และร้านค้า ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 22 ราย รวมถึงหญิงชราวัย 86 ปี และยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
ภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นทั้งต่อทหารรัสเซียเองและพลเรือนยูเครน เป็นเครื่องตอกย้ำว่า “สงครามที่ดำเนินมากว่า 4 ปีนี้” ยังไม่มีวี่แววว่าปูตินจะสั่งหยุดยั้ง แม้จะมีการพูดถึงการเจรจาสันติภาพในระดับสากลก็ตาม (ดูคลิป).
