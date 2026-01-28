ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 09:42 น.
53

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ที่สนาม สปอติฟาย คัมป์ นู เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS โคเปนเฮเก้น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สปอติฟาย คัมป์ นู
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ แฟร์ราน ตอร์เรส, กาบี้, เปดรี้ และ อันเดรส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เฟรงกี้ เดอ ยอง ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, เอริค การ์เซีย, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค กาซาโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็ร โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

โคเปนเฮเก้น

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยาคุบ นีสตรัป จะไม่มีชื่อของ ม็กนัส มัตต์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โธมัส เดลานีย์ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคทาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ และ วิคตอร์ แคลสเซ่น

Credit : F.C. København

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – โคเปนเฮเก้น

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 02/11/10 โคเปนเฮเก้น 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 20/10/10 บาร์เซโลนา 2-0 โคเปนเฮเก้น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

  • 25/01/26 ชนะ โอเบียโด้ 3-0 (ลาลีกา)
  • 21/01/26 ชนะ สลาเวีย ปราก 4-2 (ลาลีกา)
  • 18/01/26 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 1-2 (ลาลีกา)
  • 15/01/26 ชนะ ราซิ่ง ซานตานเดร์ 2-0 (โกปา เดล เรย์)
  • 11/01/26 ชนะ เรอัล มาดริด 3-2 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)

คาราบัก

  • 23/01/26 ชนะ บี 93 3-2 (กระชับมิตร)
  • 21/01/26 เสมอ นาโปลี 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/01/26 เสมอ สตวร์ม กราซ 4-4 (กระชับมิตร)
  • 10/01/26 เสมอ บรานน์ 1-1 (กระชับมิตร)
  • 13/12/25 ชนะ เอสเบิร์ก 2-0 (เดนิช คัพ)
Credit : FC Barcelona

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เอริค การ์เซีย, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ – เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค กาซาโด้ – ลามีน ยามาบ, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

โคเปนเฮเก้น (4-4-2) : โดมินิค โคทาร์สกี้ (GK) – ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ – จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ – โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, วิคตอร์ แคลสเซ่น

Credit : F.C. København

Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-0 โคเปนเฮเก้น

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

