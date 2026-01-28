บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ที่สนาม สปอติฟาย คัมป์ นู เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS โคเปนเฮเก้น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สปอติฟาย คัมป์ นู
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 8
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ แฟร์ราน ตอร์เรส, กาบี้, เปดรี้ และ อันเดรส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เฟรงกี้ เดอ ยอง ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, เอริค การ์เซีย, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค กาซาโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็ร โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
โคเปนเฮเก้น
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยาคุบ นีสตรัป จะไม่มีชื่อของ ม็กนัส มัตต์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โธมัส เดลานีย์ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคทาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ และ วิคตอร์ แคลสเซ่น
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – โคเปนเฮเก้น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 02/11/10 โคเปนเฮเก้น 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 20/10/10 บาร์เซโลนา 2-0 โคเปนเฮเก้น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
- 25/01/26 ชนะ โอเบียโด้ 3-0 (ลาลีกา)
- 21/01/26 ชนะ สลาเวีย ปราก 4-2 (ลาลีกา)
- 18/01/26 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 1-2 (ลาลีกา)
- 15/01/26 ชนะ ราซิ่ง ซานตานเดร์ 2-0 (โกปา เดล เรย์)
- 11/01/26 ชนะ เรอัล มาดริด 3-2 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)
คาราบัก
- 23/01/26 ชนะ บี 93 3-2 (กระชับมิตร)
- 21/01/26 เสมอ นาโปลี 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/01/26 เสมอ สตวร์ม กราซ 4-4 (กระชับมิตร)
- 10/01/26 เสมอ บรานน์ 1-1 (กระชับมิตร)
- 13/12/25 ชนะ เอสเบิร์ก 2-0 (เดนิช คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เอริค การ์เซีย, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ – เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค กาซาโด้ – ลามีน ยามาบ, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
โคเปนเฮเก้น (4-4-2) : โดมินิค โคทาร์สกี้ (GK) – ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ – จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ – โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, วิคตอร์ แคลสเซ่น
Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-0 โคเปนเฮเก้น
