นักกีฬาโอลิมปิก สุดเหี้ยม ค้ายา-ฟอกเงิน-สั่งเก็บพยาน ยิ้มระรื่นขึ้นศาล
ปิดฉากชีวิตหนีคดีกว่าทศวรรษ ไรอัน เวดดิ้ง อดีตนักสโนว์บอร์ดโอลิมปิกทีมชาติแคนาดา วัย 44 ปี ได้ขึ้นศาลเป็นครั้งแรกหลังถูกจับกุม ยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ท่ามกลางบรรยากาศเจ้าตัวดูไม่ทุกข์ร้อนแต่อย่างใด
เขาปรากฏตัวต่อศาลครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกจับกุมที่เม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ก่อน เวดดิ้งมีท่าทีสงบนิ่ง ดูไม่กังวลกับชะตากรรม หันไปส่งยิ้มให้กับทนายความและกองทัพนักข่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดี
เวดดิ้งแจ้งต่อผู้พิพากษา จอห์น เออร์ลี ว่าเขาได้อ่านคำฟ้องทั้ง 2 ฉบับและเข้าใจสิทธิตามกฎหมายของตนเองดี ทนายความของเขายังไม่ได้ยื่นขอประกันตัวในขณะนี้ แต่อาจจะดำเนินการในภายหลัง
เวดดิ้งติดทีมชาติแคนาดา ได้สิทธิ์ไป โอลิมปิกฤดูหนาว 2002 (ซอลต์เลกซิตี) ในประเภท Parallel Giant Slalom ชาย ผลงานจบอันดับ 24
ในระดับรายการสมาพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาติ (FIS) มีสถิติแข่งหลายสนามช่วงปลายยุค 1990s–ต้น 2000s ปี 2001 เคยได้แชมป์รายการ National Championships (Canada) – Giant Slalom อันดับ 1 ตามบันทึกผลของ FIS
เปิดแฟ้มคดีโหด ค้ายา-ฟอกเงิน-สั่งเก็บพยาน ฉายา “ปาโบล เอสโกบาร์ ยุคใหม่”
อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องเวดดิ้งถึง 17 ข้อหา ระบุว่าเขาคือหัวหน้าเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ทรงอิทธิพล พฤติการณ์คือการขนโคเคนมูลค่ามหาศาลเข้าสู่ลอสแอนเจลิส ก่อนกระจายสินค้าต่อไปยังแคนาดาและทั่วสหรัฐอเมริกา
ข้อหาที่รุนแรงที่สุดคือ การกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้บงการสั่งฆ่าชายคนหนึ่งที่เตรียมจะมาเป็นพยานซัดทอดเขาในชั้นศาล รวมถึงยังถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการสั่งฆาตกรรมผู้คนอีกหลายสิบรายทั่วโลก ทั้งในสหรัฐฯ แคนาดา และละตินอเมริกา
ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการ FBI เคยเปรียบเปรยเวดดิ้งว่าเป็นเหมือน ปาโบล เอสโกบาร์ ในยุคปัจจุบัน เขาใช้ฉายาในวงการอาชญากรรมมากมาย เช่น ‘El Jefe’, ‘Giant’ และ ‘Public Enemy’
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เวดดิ้งเริ่มสร้างอาณาจักรอาชญากรรมทันทีที่พ้นโทษจากเรือนจำสหรัฐฯ ในปี 2011 (คดีโคเคน) และหลบหนีการจับกุมมานานกว่า 10 ปี มีรายงานว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในเม็กซิโกภายใต้การคุ้มครองของแก๊งค้ายาระดับโลกอย่าง “Sinaloa Cartel”
เวดดิ้งถือเป็นหนึ่งในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด ถึงขนาดตั้งรางวัลนำจับไว้สูงถึง 15 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่แกะรอยเจอตัวและบุกเข้าตรวจค้นที่พักในเม็กซิโกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สามารถยึดของกลางได้เพียบ ทั้งรถจักรยานยนต์หรู 62 คัน, รถยนต์, ยาไอซ์, กัญชา, งานศิลปะ และกระสุนปืน
ทั้งนี้ ศาลนัดไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ลอสแอนเจลิส
