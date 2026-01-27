ดูดวง

2 ราศี ระวังรักซ้อน! มีเกณฑ์มือที่สามเข้ามาแทรก หรือคนรักมีความลับปิดบัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:38 น.
66
ดูดวงวันนี้ 28 1 69

2 ราศีเสี่ยงเจอรักสามเส้า-คนรักมีพิรุธซ่อนความลับ จับสังเกตพฤติกรรมเปลี่ยนไป พร้อมวิธีเสริมดวงตัดกรรมรักซ้อนก่อนสาย

ดวงดาวบนฟากฟ้าวันนี้ส่งพลังงานที่ซับซ้อนและเปราะบาง โดยเฉพาะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรทำมุมเล็งกับดาวมฤตยู ส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นอาจเกิดรอยร้าวที่มองไม่เห็น สำหรับ 2 ราศีต่อไปนี้ ขอให้ตั้งสติและจับตาดูปฏิกิริยาของคนข้างกายให้ดี เพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับบททดสอบเรื่อง “บุคคลที่สาม” และ “ความลับ” ที่ถูกซ่อนไว้

1. ราศีเมถุน : เสน่ห์แรงเป็นเหตุ หรือถ่านไฟเก่าคุ

ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก คุณจะสัมผัสได้ถึงความห่างเหินเล็กน้อยจากคนรัก หรือบทสนทนาที่เคยลื่นไหลกลับดูติดขัด

คนรักของคุณอาจมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์มากกว่าปกติ มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่บอกกล่าว เกณฑ์ดวงชี้ว่า “คนเก่า” หรือ “เพื่อนร่วมงาน” อาจเข้ามามีบทบาททำให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอน

อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือโวยวายหากยังไม่มีหลักฐาน เพราะอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่ทำให้เรื่องบานปลาย แต่หากสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ให้เริ่มสังเกตเงียบ ๆ แทนการจับผิดซึ่งหน้า

2. ราศีพิจิก : ความลับไม่มีในโลก สัญชาตญาณนักสืบทำงาน

ชาวราศีพิจิกมีเซนส์ที่แม่นยำจนน่ากลัวในช่วงนี้ คุณอาจรู้สึกระแคะระคายบางอย่างเกี่ยวกับคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองที่ถูกปกปิด หรือตารางเวลาชีวิตที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

คู่ครองอาจมีข้ออ้างเรื่องงานหรือธุระส่วนตัวบ่อยขึ้น มีรายจ่ายที่อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ หรือมีบุคคลปริศนาเข้ามาแสดงตัวในพื้นที่โซเชียลมีเดียของคนรักคุณแบบถี่ยิบ

เกณฑ์มือที่สามของชาวพิจิกมักมาในรูปแบบของ “ความลับ” ที่คนรักไม่กล้าบอก อาจไม่ใช่การนอกใจเต็มร้อย แต่เป็นการปันใจหรือคุยแก้เหงา ซึ่งหากคุณปล่อยผ่าน อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะแก้ไข

คำแนะนำส่งท้าย

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ ขอให้ยึดหลัก “นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว” เป็นอันดับแรก

หากมีความสงสัย ให้ถามด้วยน้ำเสียงปกติและจริงจัง หลีกเลี่ยงคำพูดประชดประชัน เพราะความจริงใจจะช่วยให้คนรักกล้าเปิดเผยสิ่งที่ปิดบังไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงปม “หมอสุภัทร” ยืนยันยังมีสถานะผู้สมัคร สส. เหมือนเดิม

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” พบการเผาขนาดใหญ่ ทิศตะวันออก ทำค่าฝุ่นพุ่ง คาดตอนกลางวันจะดีขึ้น

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ตั้งคำถามฝากอนาคตกับ “ส้ม” ได้ไหม ในเมื่อคนในพรรคไม่มีอนาคต

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้ มงคลกิตติ์” ลั่นถ้าได้เป็นนายกฯ จะร่วมแชร์กับเอกชน ซื้อ “แมนยูไนเต็ด”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สตูล เช็กเบอร์-พรรค 2 เขต : เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาแถลงวันนี้! ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายจับ นักการเมืองดังอีสาน นายทุนเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันอาทิตย์ 1/2/69 ดุ่ย ภรัญฯ แจกฟรีเลขเด็ดงวดนี้ หลังให้แม่น 2 งวดติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ยะลา เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พังงา เช็กเบอร์-พรรค 2 เขต : เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวังรักซ้อน! มีเกณฑ์มือที่สามเข้ามาแทรก หรือคนรักมีความลับปิดบัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาโอลิมปิก สุดเหี้ยม ค้ายา-ฟอกเงิน-สั่งเก็บพยาน ยิ้มระรื่นขึ้นศาล ข่าวต่างประเทศ

นักกีฬาโอลิมปิก สุดเหี้ยม ค้ายา-ฟอกเงิน-สั่งเก็บพยาน ยิ้มระรื่นขึ้นศาล

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อินฟลูฯ สาว สิ้นใจวัยเพียง 35 ปี ต่อสู้มะเร็งลำไส้มานาน 3 ปี ข่าว

อาลัย อินฟลูฯ สาว สิ้นใจวัยเพียง 35 ปี ต่อสู้มะเร็งลำไส้มานาน 3 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารรัสเซียหนีกองทัพ ข่าวต่างประเทศ

ป่าเถื่อน! คลิป “ทหารรัสเซีย” ทรมานพวกเดียวกัน จับแก้ผ้า-มัดติดต้นไม้บังคับกินหิมะ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 20 ใจเด็ด ตัดเท้าตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการเข้าเรียนหมอ สุดท้ายโป๊ะแตกเพราะไดอารี่และรอยแผล ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มใจเด็ด ตัดเท้าตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการเรียนหมอ สุดท้ายไดอารี่ทำแผนแตก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลญี่ปุ่น! หนุ่มสุดหล่อ วัย 35 ชนะเลือกตั้งฉิวเฉียด คว้าเก้าอี้ ผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลญี่ปุ่น! หนุ่มสุดหล่อ วัย 35 ชนะเลือกตั้งฉิวเฉียด คว้าเก้าอี้ ผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด! นทท.ตากเสื้อกับสปริงเกอร์ในห้องพักโรงแรม ทำน้ำท่วมทั่วห้อง โดนปรับเกือบ 7 แสน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เน็ตไอดอลสาวป่วยมะเร็งยอมตัดขาแลกชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สาวคนดัง ป่วยมะเร็ง 5 ปี เชื้อลาม ตัดขาแลกชีวิต สุดเวทนา พ่อแม่ทิ้ง-ตราหน้าตัวภาระ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 41 ปี เลขเด็ด

เลขมงคล เจ้าคุณพระสินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 41 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. สระแก้ว 3 เขต 26 คน เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เตรียมตอบสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีพัทยาเมืองบาป! แก๊งผู้ดีเปิดศึกนัวทัวร์มะกัน-ออสซี่ ชนวนเหตุ “ตบหน้าสาวบาร์”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์ บันเทิง

เบิร์ด เทคนิค สูญเสียคุณปู่ หัวใจสลาย 4 ปีต่อเนื่อง ตัดพ้อ หมดแล้วกล่องดวงใจทำเสียศูนย์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1/2/69 ปล่อยเลขเด่น ให้ตามกันแบบเน้นๆ คอหวยจดด่วน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. พะเยา ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:38 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

พรรคประชาชน แถลงปม “หมอสุภัทร” ยืนยันยังมีสถานะผู้สมัคร สส. เหมือนเดิม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

“ชัชชาติ” พบการเผาขนาดใหญ่ ทิศตะวันออก ทำค่าฝุ่นพุ่ง คาดตอนกลางวันจะดีขึ้น

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

“ชูวิทย์” ตั้งคำถามฝากอนาคตกับ “ส้ม” ได้ไหม ในเมื่อคนในพรรคไม่มีอนาคต

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button