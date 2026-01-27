2 ราศี ระวังรักซ้อน! มีเกณฑ์มือที่สามเข้ามาแทรก หรือคนรักมีความลับปิดบัง
2 ราศีเสี่ยงเจอรักสามเส้า-คนรักมีพิรุธซ่อนความลับ จับสังเกตพฤติกรรมเปลี่ยนไป พร้อมวิธีเสริมดวงตัดกรรมรักซ้อนก่อนสาย
ดวงดาวบนฟากฟ้าวันนี้ส่งพลังงานที่ซับซ้อนและเปราะบาง โดยเฉพาะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรทำมุมเล็งกับดาวมฤตยู ส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นอาจเกิดรอยร้าวที่มองไม่เห็น สำหรับ 2 ราศีต่อไปนี้ ขอให้ตั้งสติและจับตาดูปฏิกิริยาของคนข้างกายให้ดี เพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับบททดสอบเรื่อง “บุคคลที่สาม” และ “ความลับ” ที่ถูกซ่อนไว้
1. ราศีเมถุน : เสน่ห์แรงเป็นเหตุ หรือถ่านไฟเก่าคุ
ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก คุณจะสัมผัสได้ถึงความห่างเหินเล็กน้อยจากคนรัก หรือบทสนทนาที่เคยลื่นไหลกลับดูติดขัด
คนรักของคุณอาจมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์มากกว่าปกติ มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่บอกกล่าว เกณฑ์ดวงชี้ว่า “คนเก่า” หรือ “เพื่อนร่วมงาน” อาจเข้ามามีบทบาททำให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอน
อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือโวยวายหากยังไม่มีหลักฐาน เพราะอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่ทำให้เรื่องบานปลาย แต่หากสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ให้เริ่มสังเกตเงียบ ๆ แทนการจับผิดซึ่งหน้า
2. ราศีพิจิก : ความลับไม่มีในโลก สัญชาตญาณนักสืบทำงาน
ชาวราศีพิจิกมีเซนส์ที่แม่นยำจนน่ากลัวในช่วงนี้ คุณอาจรู้สึกระแคะระคายบางอย่างเกี่ยวกับคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองที่ถูกปกปิด หรือตารางเวลาชีวิตที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
คู่ครองอาจมีข้ออ้างเรื่องงานหรือธุระส่วนตัวบ่อยขึ้น มีรายจ่ายที่อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ หรือมีบุคคลปริศนาเข้ามาแสดงตัวในพื้นที่โซเชียลมีเดียของคนรักคุณแบบถี่ยิบ
เกณฑ์มือที่สามของชาวพิจิกมักมาในรูปแบบของ “ความลับ” ที่คนรักไม่กล้าบอก อาจไม่ใช่การนอกใจเต็มร้อย แต่เป็นการปันใจหรือคุยแก้เหงา ซึ่งหากคุณปล่อยผ่าน อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะแก้ไข
คำแนะนำส่งท้าย
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ ขอให้ยึดหลัก “นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว” เป็นอันดับแรก
หากมีความสงสัย ให้ถามด้วยน้ำเสียงปกติและจริงจัง หลีกเลี่ยงคำพูดประชดประชัน เพราะความจริงใจจะช่วยให้คนรักกล้าเปิดเผยสิ่งที่ปิดบังไว้
