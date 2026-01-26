“อี้ แทนคุณ” นำผู้เสียหาย เข้าแจ้งความ ท้าวแชร์สาวสวย สวมเสื้อพรรคส้ม
อี้ แทนคุณ นำผู้เสียหาย เข้าแจ้งความ ท้าวแชร์สาวสวย สวมเสื้อพรรคส้ม หลังมีล้มวงแชร์ ทำเสียหายเกือบ 4 ล้าน ด้านพรรคระบุเป็นแค่แฟนคลับ
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พาตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายกว่า 50 ราย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นางสาวอุรัสยา หรือ ชมพู่ ท้าวแชร์ รายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี หลังก่อเหตุล้มวงแชร์และหอบเงินหนี รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 4 ล้านบาท
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า เมื่อปี 2565 ตนได้โพสต์ข้อความระบายเรื่องเคยถูกโกงแชร์ในเฟซบุ๊ก จากนั้น นางสาวชมพู่ได้ทักข้อความส่วนตัวเข้ามาตีสนิทและชักชวนให้ร่วมวงแชร์ โดยให้คำมั่นสัญญาว่า “วงนี้ไม่มีเบี้ยว ได้เงินตรงเวลาแน่นอน” ช่วงแรกมีการจ่ายปันผลตามปกติเพื่อสร้างความเชื่อใจ จนกระทั่งปี 2566 เริ่มบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินก่อนจะปิดวงแชร์เชิดเงินหนีหายไป
กลุ่มผู้เสียหายระบุว่า ปัจจุบันนางสาวชมพู่ได้ย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และไปปรากฏตัวในฐานะ ผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขต 6 จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังเป็นกระแสในโซเชียลเนื่องจากหน้าตาดี เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปยังพรรค กลับได้รับคำตอบว่าเป็น “เรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับพรรค”
”พรรคการเมืองที่ประกาศตัวต่อต้านคนสีเทา ไม่ควรนิ่งดูดายหรือปกป้องคนที่มีพฤติกรรมฉ้อโกงประชาชน จริยธรรมนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้มีหนึ่งในผู้เสียหายสูญเงิน 89,000 บาท ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตจนทำให้เครียดหนัก ตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายถึง 2 ครั้ง แต่โชคดีที่มีคนช่วยไว้ทัน จึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพื่อขอความเป็นธรรม” นายแทนคุณ กล่าว
นายแทนคุณ กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาผู้เสียหายได้ฟ้องแพ่งจนชนะคดีทุกคดี แต่ในส่วนของคดีอาญาศาลพิพากษายกฟ้อง นายแทนคุณจึงเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย “ฉ้อโกงประชาชน” ชัดเจน จึงพาผู้เสียหายมาแจ้งความที่ บก.ปอศ. เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด และป้องกันไม่ให้ไปหลอกลวงผู้อื่นซ้ำอีก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ พรรคประชาชน เคยชี้แจงเรื่องนี้ว่า น้องที่ใส่เสื้อ เป็น FC พรรค จากโลโก้ที่อกเสื้อเป็นโลโก้พรรคก้าวไกล ไม่ใช่พรรคประชาชน โดยน้องติดตามมาให้กำลังใจแล้วถ่ายรูปแล้วก็นำไปโพสต์
