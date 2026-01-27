ไวรัลญี่ปุ่น! หนุ่มสุดหล่อ วัย 35 ชนะเลือกตั้งฉิวเฉียด คว้าเก้าอี้ ผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด
ไวรัลญี่ปุ่น! หนุ่มวัย 35 “ทาคาโตะ อิชิดะ” ผงาดนั่งผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุดในประเทศ โค่นคู่แข่งรุ่นพ่อ สางปมฉาวคนเก่าล่วงละเมิดทางเพศ
ทาคาโตะ อิชิดะ อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น วัย 35 ปี สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา กลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อหาตัวแทนคนใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน ทัตสึจิ ซูกิโมโตะ อดีตผู้ว่าฯ คนก่อนที่ต้องลาออกเซ่นปมฉาวกรณีล่วงละเมิดทางเพศเจ้าหน้าที่รัฐหลายราย
ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการระบุว่า ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้สมัครอิสระ สามารถกวาดคะแนนเสียงไปได้ถึง 134,620 คะแนน เฉือนเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญอย่าง เคนอิจิ ยามาดะ วัย 67 ปี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเอจิเซ็น ที่ได้คะแนนไป 130,290 คะแนน โดยมีส่วนต่างคะแนนเพียง 4,330 เสียงเท่านั้น
การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนภาพความแตกแยกภายในของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลระดับชาติอย่างชัดเจน โดยสำนักงานใหญ่พรรค LDP และสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุอิส่วนใหญ่เทคะแนนสนับสนุน เคนอิจิ ยามาดะ (วัย 67 ปี) แต่ ทาคาโตะ อิชิดะ กลับได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกสภาเมืองฟุกุอิ
ส่วนบุคคลสำคัญอย่าง มาซาอากิ ยามาซากิ สมาชิกวุฒิสภา วัย 84 ปี ผู้ดำรงตำแหน่งประธานพรรค LDP สาขาจังหวัดฟุกุอิ รวมถึง โซเฮ คามิยะ หัวหน้าพรรคซันเซโต ที่เป็นชาวฟุกุอิโดยกำเนิด ก็ได้เข้ามาร่วมปราศรัยช่วยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย จนทำให้อิชิดะสามารถพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองในช่วงแรกของการนับคะแนน กลับมาแซงเข้าวินได้สำเร็จด้วยคะแนนจากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งอิสระในเขตเมือง
ทาคาโตะ อิชิดะ ได้ประกาศชัยชนะท่ามกลางผู้สนับสนุนที่สำนักงานหาเสียงเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. โดยกล่าวเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะสร้างฟุกุอิในรูปแบบใหม่ ด้วยการผนึกกำลังคนจากทุกช่วงวัยเข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัด โดยตนจะยืนอยู่แถวหน้าเพื่อพิสูจน์ความสามารถ
ที่มา: ASAHI , nippon.com
