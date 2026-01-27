ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด! นทท.ตากเสื้อกับสปริงเกอร์ในห้องพักโรงแรม ทำน้ำท่วมทั่วห้อง โดนปรับเกือบ 7 แสน

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 20:00 น.
เจอแบบนี้เป็นใครก็ปวดหัว เมื่อนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งของจีน ใช้สปริงเกอร์เป็นที่ตากผ้า ทำน้ำท่วมห้องพักเสียหาย ชดใช้เกือบ 7 แสนบาท

เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่มากจากเพจเฟซบุ๊ก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ที่แชร์ภาพไวรัลที่ประเทศจีน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น เมื่อมีผู้เข้าพักรายหนึ่งได้นำเสื้อของตัวเองมาตากไว้กับหัวฉีดน่้ำของระบบดับเพลิง หรือ สปริงเกอร์ จนทำให้ระบบทำงานและน้ำพุ่งออกมาท่วมภายในห้องพัก

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีชาวเน็ตแดนมังกรได้คำนวณว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงแรมแห่งนี้จะอยู่ที่ราวๆ 150,000 หยวน (ประมาณ 6.7 แสนบาท)

อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมได้เปิดเผยภายหลังว่าในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาจำนวนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

อ้างอิง : Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

 

