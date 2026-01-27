ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ ศาลโตเกียวสั่งให้รัฐบาลเกาหลีเหนือจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้แปรพักตร์ 4 ราย หลังถูกหลอกเป็น “สวรรค์บนดิน” ก่อนอพยพเข้าแดนโสมแดง
เมื่อวานนี้ (26 มกราคม) ศาลสูงกรุงโตเกียวได้มีคำพิพากษา สั่งให้รัฐบาลเกาหลีเหนือจ่ายเงินชดเชยจำนวน 88 ล้านเยน (ประมาณ 17.7 ล้านบาท) ให้แก่โจทก์ 4 คน ซึ่งเป็นอดีตผู้ที่เคยอาศัยในญี่ปุ่นและหลงเชื่อโครงการอพยพย้ายถิ่นฐานในอดีต
โดยในช่วงระหว่างปี 1959-1984 มีชาวเกาหลีในญี่ปุ่น (Zainichi) และครอบครัวกว่า 90,000 คน อพยพไปเกาหลีเหนือภายใต้โครงการที่โฆษณาว่าจะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี การศึกษาดี และมีงานทำอย่างทั่วถึง
แต่ก็ต้องเจอกับความจริงอันโหดร้าย โดยโจทก์เล่าว่าเมื่อไปถึงกลับถูกกักขังและบังคับให้ทำงานหนักในฟาร์มและโรงงาน ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และขาดอิสรภาพ
เอโกะ คาวาซากิ อายุ 83 ปี หนึ่งในโจทก์ ได้เล่าว่าเธอหลงเชื่อโครงการนี้และไปเกาหลีเหนือตั้งแต่อายุ 17 ปี ก่อนจะรวบรวมความกล้าหนีกลับมาญี่ปุ่นได้ในปี 2003
แม้คำตัดสินครั้งนี้จะถูกยกย่องว่าเป็น “ครั้งแรกในประวัติศาสตร์” ที่ศาลญี่ปุ่นใช้อำนาจศาลจัดการกับความผิดของรัฐบาลเกาหลีเหนือ แต่ในโลกความเป็นจริงยังมีอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเมินเฉยต่อคดีนี้มาโดยตลอด และนายคิม จองอึน ไม่เคยตอบรับหมายเรียกจากศาลญี่ปุ่นแม้แต่ครั้งเดียว
ทนายความของฝั่งโจทก์ยอมรับว่า การจะบีบให้เกาหลีเหนือยอมควักเงินจ่ายจริงนั้นเป็นเรื่องที่ “ท้าทายอย่างยิ่ง” เนื่องจากไม่มีกลไกสากลใดที่จะไปบังคับเรียกเก็บเงินจากประเทศปิดเช่นนี้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่คือการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระบวนการยุติธรรมว่า เกาหลีเหนือได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการกดดันทางการทูตต่อไป
