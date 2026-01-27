ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:58 น.
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ ศาลโตเกียวสั่งให้รัฐบาลเกาหลีเหนือจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้แปรพักตร์ 4 ราย หลังถูกหลอกเป็น “สวรรค์บนดิน” ก่อนอพยพเข้าแดนโสมแดง

เมื่อวานนี้ (26 มกราคม) ศาลสูงกรุงโตเกียวได้มีคำพิพากษา สั่งให้รัฐบาลเกาหลีเหนือจ่ายเงินชดเชยจำนวน 88 ล้านเยน (ประมาณ 17.7 ล้านบาท) ให้แก่โจทก์ 4 คน ซึ่งเป็นอดีตผู้ที่เคยอาศัยในญี่ปุ่นและหลงเชื่อโครงการอพยพย้ายถิ่นฐานในอดีต

โดยในช่วงระหว่างปี 1959-1984 มีชาวเกาหลีในญี่ปุ่น (Zainichi) และครอบครัวกว่า 90,000 คน อพยพไปเกาหลีเหนือภายใต้โครงการที่โฆษณาว่าจะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี การศึกษาดี และมีงานทำอย่างทั่วถึง

แต่ก็ต้องเจอกับความจริงอันโหดร้าย โดยโจทก์เล่าว่าเมื่อไปถึงกลับถูกกักขังและบังคับให้ทำงานหนักในฟาร์มและโรงงาน ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และขาดอิสรภาพ

เอโกะ คาวาซากิ อายุ 83 ปี หนึ่งในโจทก์ ได้เล่าว่าเธอหลงเชื่อโครงการนี้และไปเกาหลีเหนือตั้งแต่อายุ 17 ปี ก่อนจะรวบรวมความกล้าหนีกลับมาญี่ปุ่นได้ในปี 2003

Plaintiffs, their lawyers and supporters gather outside the Tokyo District Court after winning its decision ordering North Korea to pay damages over its decades-long human rights violations after luring them to move to the North by Pyongyang’s false promises of living in “paradise on Earth,” on Monday, Jan. 26, 2026, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Mari Yamaguchi)

แม้คำตัดสินครั้งนี้จะถูกยกย่องว่าเป็น “ครั้งแรกในประวัติศาสตร์” ที่ศาลญี่ปุ่นใช้อำนาจศาลจัดการกับความผิดของรัฐบาลเกาหลีเหนือ แต่ในโลกความเป็นจริงยังมีอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเมินเฉยต่อคดีนี้มาโดยตลอด และนายคิม จองอึน ไม่เคยตอบรับหมายเรียกจากศาลญี่ปุ่นแม้แต่ครั้งเดียว

ทนายความของฝั่งโจทก์ยอมรับว่า การจะบีบให้เกาหลีเหนือยอมควักเงินจ่ายจริงนั้นเป็นเรื่องที่ “ท้าทายอย่างยิ่ง” เนื่องจากไม่มีกลไกสากลใดที่จะไปบังคับเรียกเก็บเงินจากประเทศปิดเช่นนี้ได้

Plaintiffs, including Eiko Kawasaki, left, and Hiroko Saito, talk to reporters inside the Tokyo District Court after its decision to order North Korea to pay damages to its human rights violations after luring them to move to the North by Pyongyang’s false promises of living in “paradise on Earth,” on Monday, Jan. 26, 2026, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Mari Yamaguchi)

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่คือการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระบวนการยุติธรรมว่า เกาหลีเหนือได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการกดดันทางการทูตต่อไป

อ้างอิง : www.bbc.com

 

