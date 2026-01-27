หนุ่มใจเด็ด ตัดเท้าตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการเรียนหมอ สุดท้ายไดอารี่ทำแผนแตก
หนุ่มวัย 20 ใจเด็ด! ยอม “ตัดเท้าตัวเอง” หวังใช้โควตาคนพิการเข้าเรียนหมอ หลังผิดหวังเพราะสอบตกซ้ำซาก สุดท้ายโป๊ะแตกจากรอยแผล และไดอารี่
กลายเป็นข่าวช็อกไปทั่วโลกเมื่อความกดดันจากการแข่งขันทางการศึกษาในประเทศอินเดียพุ่งสูงอย่างมาก จนทำให้ หนุ่มวัย 20 ปี ตัดสินใจสละเท้า 1 ข้าง เพื่อต้องการเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้สิทธิ์คนพิการ หวังสานต่อความฝันและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
ทว่าเรื่องราวกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพี่ชายโร่ไปแจ้งความว่า น้องชายถูกกลุ่มชายปริศนารุมทำร้ายในหมู่บ้านจนเท้าขาดไป 1 ข้าง และเมื่อเจ้าหน้าที่จตำรวจลงพื้นที่สืบสวนกลับพบพิรุธเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมาก โดยเฉพาะ “แผลที่เท้าของหนุ่มวัย 20” มีรอยถูกตัดอย่างปราณีตเรียบร้อย ซึ่งผิดกับรอยแผลที่เกิดจากการถูกใช้อาวุธมีคมเลื่อยตัดจากกลุ่มคนร้าย
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบกระบอกฉีดยาชาตกอยู่ในทุ่งนาใกล้จุดเกิดเหตุ หลักฐานดังกล่าวบ่งชี้ว่า อาจมีการใช้ยาเพื่อระงับความเจ็บปวดก่อนลงมือตัดเท้าตัวเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า หนุ่มวัย 20 พยายามให้การสับสนกับเจ้าหน้าที่ แต่ไดอารี่ส่วนตัวของเขาที่เขียนบันทึกถึงการมุ่งมั่นเข้าเรียนแพทย์ให้ได้ภายในปี 2026 และคำให้การของแฟนสาวที่ยืนยันว่า เขามีสภาวะเครียดจัดจากการสอบไม่ผ่านถึง 2 ครั้ง และเคยพยายามขอใบรับรองความพิการมาแล้วหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธ จึงเป็นหลักฐานและที่มาสำคัญของแผนการตัดท้าตัวเอง เพื่อหวังชิงโคสต้าผู้พิการ 5% ตามกฎหมายของอินเดีย ในการได้เข้าศึกษาต่อ
แม้ตำรวจจะมั่นใจในพยานหลักฐานว่า หนุ่มวัย 20 เป็นคนลงมือ ตัดเท้าตัวเอง เพื่อหวังได้โควต้าผู้พิการในการเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ แต่ในกรณีเช่นนี้มีความซับซ้อนทางข้อกฎหมายอยู่มากว่า สมควรเอาผิดในข้อหาใดได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่มองว่าการที่เขาต้องสูญเสียเท้าไปจริงๆ และยังไม่พบอวัยวะส่วนที่ขาดหายไป ประกอบกับความฝันที่จะเป็นแพทย์ต้องพังทลายลง พร้อมสถานะ “ผู้ต้องหา” อาจเป็นบทลงโทษที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการติดคุก
