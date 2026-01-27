สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย
ไวรัลข้ามทวีป! สาวไทยกรี๊ดลั่นลอนดอน เผลอแตะตัว King’s Guard เจอทหารตะโกนใส่หน้า ห้ามจับ!
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้หยิบยกเหตุการณ์จากเพจต่างประเทศ The Royals King’s Guard’s England มานำเสนอ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเยือนกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
แตะตัวปุ๊บ ตะโกนปั๊บ Do not touch!
คลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นภาพนักท่องเที่ยวสาวชาวไทย สวมเสื้อโค้ทสีเหลืองสดใส กำลังยืนหันหลังเพื่อถ่ายรูปคู่กับ ทหารม้ารักษาพระองค์ (King’s Guard) ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่ด้วยความที่ต้องการภาพมุมใกล้ชิด เธอจึงขยับตัวเข้าไปจนท่อนแขนไปสัมผัสโดนตัวของทหาร
ทันใดนั้น นายทหารได้แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีด้วยการ กระทืบเท้า พร้อมตะโกนเสียงดังฟังชัดด้วยน้ำเสียงดุดันว่า
“Do not touch the King’s Guard!”
(ห้ามจับทหารรักษาพระองค์!)
เสียงตะโกนที่ดังสนั่นทำเอานักท่องเที่ยวสาวรายนี้ถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดและกระโดดหนีออกมาทันที
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ทั้งชาวเน็ตไทยและต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เน้นย้ำเรื่องความเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยว
1. ทหารเหล่านี้คือทหารอาชีพที่มีอาวุธจริงและกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจริง ไม่ใช่พนักงานสวนสนุกหรือหุ่นโชว์ที่สร้างมาเพื่อความบันเทิง
2. การเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวทหารยามขณะปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นข้อห้ามร้ายแรงและอาจถูกตีความว่าเป็นการคุกคามได้
3. นักท่องเที่ยวควรเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย
ข้อมูลจาก : The Royals King’s Guard’s England
