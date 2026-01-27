หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด
หนุ่มอินเดียอ้างถูกทำร้ายเท้าขาด ตำรวจพบพิรุธหลายจุด เชื่อตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบเข้าหมอไม่ติดถึงสองครั้ง
เมื่อวันที่ 26 มกราคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอินเดียได้ทำการสอบสวน หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากพี่ชายของนาย สุรัจ ภาสการ์ วัย 20 ปี ว่าน้องชายถูกทำร้ายร่างกายเท้าขาด หมดสติที่บ้านในรัฐอุตตรประเทศ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อผู้ได้รับบาดเจ็บได้สติตำรวจก็ได้สอบปากคำเพื่อหาคนร้าย ทว่าจากการสอบปากคำ พบว่าคำให้การของนายสุรัจวกวนไปมา และขาดความสม่ำเสมอในข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายสุรัจตั้งเป้าอยากเป็นหมอ และพบว่านายภาสการ์ขอเอกสารขอทุนสำหรับผู้พิการในเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์ ทำให้ตรวจเชื่อว่านายสุรัจตัดขาตัวเอง หลังเขาสอบไม่ติดถึงสองครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยผลสอบสวนว่า จากการตรวจสอบบาดแผลพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะตัดขาของตัวเอง บาดแผลนั้นเรียบเกินกว่าจะเกิดจากการฟันด้วยอาวุธมีคมอย่างรุนแรง และ เข็มฉีดยาที่พบใกล้จุดที่พบร่างของสุรัจ ก็ยังบ่งชี้ว่า เขาอาจใช้ยาชาเพื่อทำให้ขาชา ก่อนจะลงมือทำการตัดเท้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศอินเดียระบุว่า ต้องมีการสำรองโควตาร้อยละ 5 สำหรับผู้พิการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงวิทยาลัยแพทย์ด้วย
