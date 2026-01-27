ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 13:42 น.
65

ศุภมาส วอนประชาชน เทคะแนนให้น้ำเงิน เลือกสีอื่นคะแนนแตก ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ ขอโอกาสสู้กับอีกฝั่ง

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งว่า ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2539 เวลา 17.30 – 20.00 น. จะมีการจัดปราศรัยครั้งแรก ที่บริเวณสวนลุมพินี ว่า จะนำโดยหัวหน้ามุมน้ำเงิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมดรีมทีมเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมืองเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่อาจไม่เหมือนกับเวทีอื่น

ส่วนกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กลับมาปลุกกระแส จะส่งผลต่อคะแนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ นางสาวศุภมาส ย้ำว่า เราจะไม่วิจารณ์พรรคอื่น ทั้งในแง่ตัวบุคคลและนโยบาย แต่ยอมรับว่า นายพิธา มีฐานแฟนคลับ แต่ในครั้งนี้ไม่ได้มาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว รวมทั้งยังไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานทำให้แฟนคลับรอคอย และอยากมาเจอ ส่วนจะทำให้กระแสดีขึ้นหรือไม่นั้น ก็น่าจะอยู่ที่การนำเสนอนโยบายในช่วงโค้งสุดท้ายมากกว่า ทั้งนี้นโยบายของแต่ละพรรคก็คล้ายกันหมด อาทิ นโยบายเกี่ยวกับคนละครึ่ง ลดค่าไฟ และค่ารถไฟ แต่พรรคภูมิใจไทย ก็ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่เข้ามาบริหารประเทศ จึงเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรคภูมิใจไทย เข้ามาบริหารต่ออีก 4 ปี

เมื่อถามว่าประชาชนควรที่จะเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เสียงแตกหรือไม่ นางสาวศุภมาส ย้ำว่า ตัวเองและนายอนุทิน ได้พูดมาหลายเวทีแล้ว

“รอบนี้จริงๆ มีแค่สองฝั่ง ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ก็มีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ำเงิน กับอีกมุมนึงเท่านั้น อย่างที่บอก ไม่เลือกเราเขามาแน่ ฉะนั้น ขอร้องพี่น้องทุกคน ถ้าอยู่ฝั่งเรา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายสีด้วยกัน เลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหาย คะแนนทิ้งน้ำแน่นอน ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ฝั่งเรา อย่าให้เสียงแตก มาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ได้อยู่ฝั่งน้ำเงิน เพราะหัวหน้ามุมน้ำเงินก็คืออนุทิน

ถ้าท่านไม่ชอบเรามาก แต่ก็ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่า ก็ขอให้ท่านมาช่วยเลือกเรา ไม่งั้นเสียงแตกแน่นอน สุดท้ายก็คือฝั่งเราแพ้ อีกฝั่งหนึ่งเป็น “ตาอยู่” ก็จะเอาไปกิน พร้อมย้ำว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ ฉะนั้นขอโอกาสเชิงมุมน้ำเงินเพื่อให้เป็นแชมป์ต่อสู้กับอีกมุมนึง” น.ส.ศุภมาส กล่าว

เมื่อถามย้ำว่า วันนี้ยังมั่นใจใช่ไหมว่ากระแสสีน้ำเงินจะชนะสีส้ม น.ส.ศุภมาศ กล่าวว่า ต้องอยู่ที่ประชาชนมอง แต่เราก็นำเสนอนโยบายและตัวบุคคล รวมถึงผลงานและวิธีคิดทุกมิติอย่างดีที่สุดแล้ว และก็เชื่อว่าครั้งนี้เราน่าจะได้รับความไว้วางใจกับประชาชน พร้อมมั่นใจว่าในพื้นที่กรุงเทพจะได้เก้าอี้ สส. ส่วนจะได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มวย/MMA

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

19 นาที ที่แล้ว
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการเมือง

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

24 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

36 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

46 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเตรียมตัวเลือกตั้งนอกเขต 2569 ต้องรู้ข้อมูลสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ ข่าว

แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องผักกาด ชุดสืบเมืองพัทลุง ข่าวอาชญากรรม

หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้าเน็ก&quot; เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้ บันเทิง

“น้าเน็ก” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ศุภจี” มีทรัพย์สิน 280 ล้าน รายได้ต่อปีรวม 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 13:42 น.
65
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button