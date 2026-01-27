“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่
ศุภมาส วอนประชาชน เทคะแนนให้น้ำเงิน เลือกสีอื่นคะแนนแตก ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ ขอโอกาสสู้กับอีกฝั่ง
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งว่า ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2539 เวลา 17.30 – 20.00 น. จะมีการจัดปราศรัยครั้งแรก ที่บริเวณสวนลุมพินี ว่า จะนำโดยหัวหน้ามุมน้ำเงิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมดรีมทีมเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมืองเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่อาจไม่เหมือนกับเวทีอื่น
ส่วนกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กลับมาปลุกกระแส จะส่งผลต่อคะแนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ นางสาวศุภมาส ย้ำว่า เราจะไม่วิจารณ์พรรคอื่น ทั้งในแง่ตัวบุคคลและนโยบาย แต่ยอมรับว่า นายพิธา มีฐานแฟนคลับ แต่ในครั้งนี้ไม่ได้มาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว รวมทั้งยังไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานทำให้แฟนคลับรอคอย และอยากมาเจอ ส่วนจะทำให้กระแสดีขึ้นหรือไม่นั้น ก็น่าจะอยู่ที่การนำเสนอนโยบายในช่วงโค้งสุดท้ายมากกว่า ทั้งนี้นโยบายของแต่ละพรรคก็คล้ายกันหมด อาทิ นโยบายเกี่ยวกับคนละครึ่ง ลดค่าไฟ และค่ารถไฟ แต่พรรคภูมิใจไทย ก็ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่เข้ามาบริหารประเทศ จึงเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรคภูมิใจไทย เข้ามาบริหารต่ออีก 4 ปี
เมื่อถามว่าประชาชนควรที่จะเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เสียงแตกหรือไม่ นางสาวศุภมาส ย้ำว่า ตัวเองและนายอนุทิน ได้พูดมาหลายเวทีแล้ว
“รอบนี้จริงๆ มีแค่สองฝั่ง ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ก็มีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ำเงิน กับอีกมุมนึงเท่านั้น อย่างที่บอก ไม่เลือกเราเขามาแน่ ฉะนั้น ขอร้องพี่น้องทุกคน ถ้าอยู่ฝั่งเรา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายสีด้วยกัน เลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหาย คะแนนทิ้งน้ำแน่นอน ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ฝั่งเรา อย่าให้เสียงแตก มาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ได้อยู่ฝั่งน้ำเงิน เพราะหัวหน้ามุมน้ำเงินก็คืออนุทิน
ถ้าท่านไม่ชอบเรามาก แต่ก็ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่า ก็ขอให้ท่านมาช่วยเลือกเรา ไม่งั้นเสียงแตกแน่นอน สุดท้ายก็คือฝั่งเราแพ้ อีกฝั่งหนึ่งเป็น “ตาอยู่” ก็จะเอาไปกิน พร้อมย้ำว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ ฉะนั้นขอโอกาสเชิงมุมน้ำเงินเพื่อให้เป็นแชมป์ต่อสู้กับอีกมุมนึง” น.ส.ศุภมาส กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า วันนี้ยังมั่นใจใช่ไหมว่ากระแสสีน้ำเงินจะชนะสีส้ม น.ส.ศุภมาศ กล่าวว่า ต้องอยู่ที่ประชาชนมอง แต่เราก็นำเสนอนโยบายและตัวบุคคล รวมถึงผลงานและวิธีคิดทุกมิติอย่างดีที่สุดแล้ว และก็เชื่อว่าครั้งนี้เราน่าจะได้รับความไว้วางใจกับประชาชน พร้อมมั่นใจว่าในพื้นที่กรุงเทพจะได้เก้าอี้ สส. ส่วนจะได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประชาชน
