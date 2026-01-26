หมอสุภัทร แฉเบื้องหลัง โดนเตะตัดขา ไม่ให้เข้าสภา รมว.พรรคภูมิใจไทย โหวตชี้ขาดมติ

ข่าวการเมือง

หมอสุภัทร แฉกลับเดือด เบื้องลึก ยุทธการเตะตัดขา มติ 4:3 สั่งปลดฟ้าผ่า หวังเขี่ยพ้นสภาฯ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยเบื้องลึกของกระแสข่าวคำสั่งปลดออกจากราชการ เจ้าตัวเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่ายุทธการเตะตัดขา ที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ตนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

นพ.สุภัทร เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบข่าวถูกกระทรวงสาธารณสุขลงดาบ “ฟันวินัย” ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้ เชื่อว่าชนวนเหตุล่าสุดเกิดจากการที่ตนและนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาทวงถามเงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่หลังละ 49,500 บาท ซึ่งจนถึงป่านนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับ สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้มีอำนาจบางกลุ่ม

ในการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 นพ.สุภัทรมองว่า เรื่องของตนถูกบรรจุเข้ามาเป็น วาระแทรกอย่างเร่งด่วน โดยที่กรรมการทั้ง 7 คนได้รับเพียงเอกสารสรุปย่อ ไม่เห็นเอกสารฉบับเต็ม ทั้งข้อกล่าวหาและคำชี้แจงแก้ต่าง ซึ่งถือเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

การลงมติในที่ประชุม ซึ่งเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ฝ่ายเห็นชอบให้ปลดออก 3 เสียง เป็นกรรมการที่เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง นพ.สุภัทรระบุว่ามีท่านหนึ่งต้องจำใจเข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์จาก จ.ตรัง เพื่อให้ครบองค์ประชุม

ฝ่ายไม่เห็นชอบ 3 เสียง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ., ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ และด้านกำลังคน

เมื่อคะแนนเสมอกันที่ 3 ต่อ 3 ประธานในที่ประชุมซึ่งเป็น รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย จึงลงมติชี้ขาดให้ปลดออก ส่งผลให้มติจบลงที่ 4 ต่อ 3 เสียง

“พัฒนา” รมว.สธ ปัดเกมการเมือง ปมปลด “หมอสุภัทร” พ้นราชการ

ผู้แทน ก.พ. เบรกคำสั่ง ยื้อสถานะผู้สมัคร สส.

หากมตินี้มีผลสมบูรณ์ทันที นพ.สุภัทร จะถูกปลดออกจากราชการ จะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติผู้สมัคร สส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) ทันที ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดฉากเส้นทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เกมพลิกเมื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. มองเห็นความไม่ชอบมาพากลและทนดูความอยุติธรรมไม่ไหว จึงขอใช้สิทธิ์นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในคณะกรรมการ ก.พ. ชุดใหญ่ แทน ส่งผลให้ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถมีข้อสรุปสุดท้ายเพื่อปลด นพ.สุภัทร ได้ในทันที

นพ.สุภัทร ยืนยันว่า ณ เวลานี้ ตนยังคงสถานะเป็นข้าราชการ (ที่ลาออกแล้วแต่ยังมีผลผูกพัน) และยังคงเป็น ผู้สมัคร สส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเดินหน้าหาเสียงได้ตามปกติ มองว่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การเปิดปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงปี 64, การค้านกัญชาเสรี, มาจนถึงการเร่งรัดคดีในช่วง 15 วันก่อนเลือกตั้ง ล้วนเป็นจังหวะเวลาที่ “ประจวบเหมาะ” เกินไป เพื่อหวังผลทางการเมือง

หมอสุภัทรทิ้งท้ายว่า ยิ่งใช้วิชามารสกัดกั้น ยิ่งทำให้ตนมุ่งมั่นและทำให้กระแสของพรรคประชาชนแรงยิ่งขึ้น โดยพร้อมจะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการกวาดคะแนนเสียงถล่มทลายในพื้นที่สงขลา เขต 2

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

