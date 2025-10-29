“ศุภมาส” เตรียมใช้สื่อสมัยใหม่ ประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง
29 ตุลาคม 2568 ณ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2568
การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือถึงแผนการทำงาน เนื้อหา และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ รอบด้าน ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด เพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด โดยมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวศุภมาส กล่าวเน้นย้ำว่า การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย
ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดกรอบระยะเวลา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้
- เน้นเนื้อหาพระราชกรณียกิจ: มุ่งเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงาม เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
- ใช้สื่อสมัยใหม่: ใช้ช่องทางสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูง เช่น TikTok, Facebook และสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
- ผสมผสานโบราณราชประเพณี: บูรณาการรูปแบบการนำเสนอ โดยผสมผสานระหว่างความเป็นโบราณราชประเพณี ที่ต้องรักษาไว้ กับรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อสื่อสารสาระสำคัญของงานพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึงและสมพระเกียรติ
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ที่ประชุมเตรียมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการสื่อสาร ด้วยการพัฒนา Chatbot ให้สามารถให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์หลักของกรมประชาสัมพันธ์และเพจพระลาน
นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และจะมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นทางการในชื่อ Queensirikit.th ต่อไป
ในเบื้องต้น ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทาง เพจพระลาน ควบคู่ไปกับ เพจกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
