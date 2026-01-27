ข่าวต่างประเทศ

สาวคนดัง ป่วยมะเร็ง 5 ปี เชื้อลาม ตัดขาแลกชีวิต สุดเวทนา พ่อแม่ทิ้ง-ตราหน้าตัวภาระ

เน็ตไอดอลสาวป่วยมะเร็งยอมตัดขาแลกชีวิต

สู้ไม่ถอย! เน็ตไอดอลจีนวัย 23 ปี สู้มะเร็ง 5 ปีลำพัง พ่อแม่ทิ้งตราหน้าตัวภาระ กัดฟันเซ็นผ่าตัดเอง เชื้อลามปอด-ซี่โครง ยอมตัดขาแลกชีวิต ตั้งเป้าใช้ชีวิตอยู่ให้ถึง 100 ปี

พารู้จัก เสี่ยว ซื่อเว่ย เน็ตไอดอลสาววัย 23 ปี จากเมืองเหอเฝย มณฑลอานฮุย หญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแต่ซ่อนความเจ็บปวดไว้เบื้องหลัง ผู้ต่อสู้กับโรคมะเร็งกระดูกมานานกว่า 5 ปี ต้องเผชิญกับข่าวร้ายอีกครั้ง เพราะเชื้อร้ายได้ลุกลามเข้าสู่กระดูกซี่โครงและปอด โดยต้องยืนหยัดต่อสู้เพียงลำพัง ไร้เงาพ่อแม่เคียงข้าง

ชีวิตของ เสี่ยว ซื่อเว่ย พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงวัยรุ่น ในปี 2019 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เธอเริ่มมีอาการปวดขาขวาอย่างรุนแรง อาการกำเริบหนักจนเป็นลมหมดสติกลางห้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจึงพบว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูก

ในระหว่างปี 2019-2021 เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ถึง 6 ครั้ง รวมถึงการตัดปอดบางส่วน และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดคือการตัดขาขวาทิ้งเพื่อรักษาชีวิต

หลังจากต่อสู้มาอย่างยาวนาน ล่าสุดในช่วงต้นปี 2026 แพทย์ตรวจพบว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังกระดูกซี่โครงและเยื่อหุ้มปอด ทำให้เธอต้องเตรียมตัวเข้ารับการรักษาครั้งใหม่ที่โรงพยาบาลรุยจินในเซี่ยงไฮ้ ตลอดการรักษาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 เธอต้องผ่านการทำเคมีบำบัดมาแล้วถึง 10 ครั้ง และผ่าตัดอีก 2 ครั้ง

เสี่ยว ซื่อเว่ย เน็ตไอดอลสาวสู้มะเร็

สิ่งที่กัดกินหัวใจยิ่งกว่าโรคร้าย คือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกสลาย ตลอดการรักษาเธอต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง พ่อไม่เคยมาเยี่ยม ส่วนแม่ขาดการติดต่อไปหลังจากผ่านไปเพียง 1 ปี พร้อมทิ้งคำพูดบาดลึกว่าเธอคือตัวภาระ

เมื่อไร้ที่พึ่ง เธอต้องเซ็นเอกสารยินยอมการผ่าตัดด้วยตัวเองถึง 6 ครั้ง และต้องเก็บหอมรอมริบหาเงินซื้อขาเทียมเอง เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลมหาศาล ตนไม่งอมืองอเท้า ออกไปตั้งแผงขายงานฝีมือจนมีผู้พบเห็นและนำเรื่องราวไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์

แม้ร่างกายจะบอบช้ำ แต่จิตใจของเสี่ยว ซื่อเว่ยกลับแข็งแกร่งดุจหินผา เจ้าตัวมีทัศนคติที่ทำให้หลายคนต้องยกย่อง ยอมรับความสูญเสียหลังจากต้องตัดขาด้วยใจที่สงบ โดยยึดคติว่า “ใช้ขาหนึ่งข้าง แลกกลับมาได้หนึ่งชีวิต”

อย่างไรก็ดี เสี่ยว ซื่อเว่ย เคยระบุอายุตัวเองบนโซเชียลของตนว่า 100 ปี เป็นการตั้งปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะขอยื้อแย่งเวลาจากโชคชะตา เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้นานที่สุด

ปัจจุบัน แฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างล้นหลาม โดยเรียกเธอว่า ‘เจ้าหญิง’ พร้อมอวยพรให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง

เสี่ยว ซื่อเว่ย รักษามะเร็งเสี่ยว ซื่อเว่ยเสี่ยว ซื่อเว่ย ตัดขารักษาชีวิต

ข้อมูลจาก : sohu และ hk01

