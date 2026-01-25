ข่าวการเมือง

วาระเร่งด่วน “ตรีนุช” ไฟเขียว! ยกเครื่องประกันสังคม ย้ำทำเพื่อผู้ประกันตน 24.5 ล้านชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 15:27 น.
53

รมว.แรงงาน ดันวาระด่วนยกเครื่องโครงสร้าง สปส. ใหม่ เน้นความคล่องตัวเลียนแบบโมเดล กบข. มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบและสร้างความยั่งยืนให้กองทุน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยวันนี้ (25 ม.ค.69) ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสำนักงานประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคมตั้งมา 31 ปีแล้ว น่าจะถึงเวลาปฏิรูปให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งตนได้ให้นโยบายมาตั้งแต่แรก โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานดำเนินการ จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารการประกันสังคมของประเทศไทย

โดยมุ่งเน้น การบริหารโดยมืออาชีพ เน้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเงินการคลัง และมีความเข้าใจในบริบทความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง โดยข้อจำกัดสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร็วคือ “ปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างการบริหาร” ที่ส่งผลต่อความคล่องตัวและการดูแลผู้ประกันตน

“ได้ให้นโยบายมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องการปฏิรูประบบและโครงสร้างประกันสังคมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นส่วนตัว คิดว่าสำนักงานประกันสังคมควรมีความเป็นอิสระและคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ประกันตน 24 ล้านคน และนายจ้างอีกกว่า 500,000 ราย”

โลโก้ สำนักงานประกันสังคม
ภาพ Facebook @ssofanpage

นางสาวตรีนุช กล่าวและว่า ได้มอบให้ปลัดกระทรวงแรงงานไปศึกษาโมเดลการบริหารงานที่แยกออกจากระบบราชการเดิม เช่น การปรับรูปแบบให้คล้ายคลึงกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือการบริหารจัดการในลักษณะ สถาบันการเงิน ที่มีความยืดหยุ่นสูง

รมว.แรงงาน กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปครั้งนี้คือการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ที่ “เหมาะสมและยั่งยืน” ให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา ยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนและการนำเงินกองทุนไปใช้ในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ (Big Data) มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์คือน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตน ภารกิจของกระทรวงแรงงานคือการเปลี่ยนโฉมองค์กรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนนี้จะเป็นที่พึ่งที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งผู้ประกันตนและประชาชนอย่างแท้จริง.

“ตรีนุช” หวั่นข่าวประกันสังคมกระทบความเชื่อมั่นผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน สั่งด่วน! รายงานข้อเท็จจริงภายใน 24 ชั่วโมง แม้เป็นเรื่องอดีต
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยกรณีมีข่าว การนำงบบริหารประกันสังคมจำนวน 12 ล้านบาทไปใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงแรงงาน (22 ม.ค.2569)
“ตรีนุช” หวั่นข่าวประกันสังคมกระทบความเชื่อมั่นผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน สั่งด่วน! รายงานข้อเท็จจริงภายใน 24 ชั่วโมง แม้เป็นเรื่องอดีต (22 ม.ค.69)

อ่านข่าวเกี่ยวกับ "สำนักข่าวประกันสังคม ล่าสุด"

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

