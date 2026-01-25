ตร.มาตอบเอง เคลียร์ชัด! เจอด่านตรวจ “ถ่ายคลิปได้ไหม?” กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนยกมือถือ
บันทึกภาพได้แต่ต้องมีขอบเขต! กฤษฎีกาชี้ชัดประชาชนถ่ายคลิปการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจได้เพื่อความโปร่งใส เตือนห้ามไลฟ์สดหรือขัดขวางการทำงาน
กลายเป็นคำถามยอดฮิตบนโลกโซเชียลทุกครั้งที่มีการตั้งด่านตรวจ ว่าประชาชนทั่วไปสามารถยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาสรุปสาระสคัญอย่างละเอียดอีกครั้ง
ล่าสุด พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล หรือ “อาจารย์ช้าง” นักวิชาการตำรวจ ออกมาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวผ้านคลิแปวิดีโอที่เผยแพร่โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง โดยยืนยันว่า เมื่อเจอด่านตามสิทธิและเสรีภาพทั่วไปตามกฎหมายแล้ว ประชาชนมีสิทธิ์บันทึกภาพหรือวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในที่สาธารณะได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐานหากพบการใช้อำนาจโดยมิชอบ การถ่ายคลิปในลักษณะนี้ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ เพราะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในที่สาธารณะ
อย่างไรก็ดีเงื่อนไขที่ “ห้ามทำ” ขณะถ่ายคลิป แม้จะมีสิทธิ์ถ่าย แต่ต้องระวังไม่ให้เข้าข่ายความผิด ดังนี้
ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ – ต้องไม่นำโทรศัพท์ไปจ่อใกล้จนเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ หรือดึงดันจนทำให้การตรวจตราล่าช้า
ห้ามนำไปโพสต์ด่าทอหรือตัดต่อ – หากนำคลิปไปโพสต์พร้อมข้อความหมิ่นประมาท หรือตัดต่อให้เกิดความเข้าใจผิด อาจถูกฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทหรือผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้
ห้ามถ่ายในลักษณะคุกคามสิทธิ์ส่วนตัว เช่น การจี้ถ่ายใบหน้าใกล้ ๆ หรือนำข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ไปเปิดเผยในทางเสียหาย
การ “ไลฟ์สด” (Live) ทำได้หรือไม่?
แม้กฎหมายไม่ได้ห้ามชัดเจน แต่ทางตำรวจมักขอความร่วมมือ ไม่ให้ไลฟ์สด เนื่องจากอาจส่งผลต่อความปลอดภัย เช่น คนร้ายอาจเห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือวิธีกิจปฏิบัติผ่านทางหน้าจอ ทำให้เสียยุทธวิธีในการจับกุม (ดูคลิป).
