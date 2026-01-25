ข่าวการเมือง

ประวัติ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ บอร์ด สปส. ฝั่งนายจ้าง คุมธุรกิจ แรงงานต่างด้าว-รปภ.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 15:16 น.
94
ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ เป็นบอร์ดประกันสังคมที่มีบทบาทสำคัญในนโยบายแรงงาน

เจาะลึกประวัติ ดร.ทวีเกียรติ จากประธานสภาองค์การนายจ้างสู่บอร์ด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมเปิดพอร์ตธุรกิจเครือข่าย แรงงานต่างด้าว-รักษาความปลอดภัย

ชื่อของ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูในแวดวงแรงงาน ท่ามกลางกระแสการตรวจสอบการทำงานของ บอร์ดประกันสังคม เขาคือหนึ่งในคีย์แมนฝั่งนายจ้างที่นั่งเก้าอี้กรรมการบริหารกองทุน แต่เบื้องหลังของเขาไม่ได้มีแค่บทบาทในห้องประชุม เพราะยังถือเป็น ตัวจริง ในธุรกิจบริหารจัดการแรงงานระดับประเทศ

ใครคือ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ในเวทีประกันสังคม?

สำหรับ ดร.ทวีเกียรติ เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น 1 ใน 7 บอร์ดประกันสังคมชุดแรก ด้วยคะแนน 258 เสียง ปัจจุบันอายุราว 78-80 ปี (ตามข้อมูลปี 2566-2569) มีฐานเสียงสำคัญจากเครือข่าย 7 สภานายจ้าง และมีบทบาททั้งในระดับประเทศและเวทีแรงงานโลก (ILO)

จากการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่ผ่านมา ทวีเกียรติได้รับความไว้วางใจจากองค์กรนายจ้างให้เข้ามาดูแลนโยบายกองทุนประกันสังคม โดยมีจุดเด่นคือประสบการณ์ที่ยาวนานและการคลุกคลีกับปัญหานายจ้าง-ลูกจ้างมาอย่างโชกโชน

ทำธุรกิจอะไร? เจาะพอร์ต แรงงาน-ความปลอดภัย

สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาถูกจับตาเป็นพิเศษ คือ “พื้นฐานธุรกิจ” ที่เชื่อมโยงกับระบบแรงงานโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่นักวิชาการหรือนักบริหารทั่วไป โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบความน่าสนใจดังนี้

ธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน

  • ปรากฏชื่อในเอกสารใบอนุญาต นจ.0132/2561 ของบริษัท ไทยอินเตอร์ซิตี้ จำกัด (THAIINTERCITY COMPANY LIMITED) ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.นนทบุรี ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  • เป็นกรรมการในบริษัทที่ให้บริการด้าน รปภ. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์(1996) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

เครือข่ายบริษัท

  • สื่อเศรษฐกิจรายงานว่าเขาเคยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 แห่ง โดยแกนหลักยังคงวนเวียนอยู่กับการจัดการแรงงานและบริการความปลอดภัย

บทบาทในเวทีนโยบายแรงงาน เข้มข้นแค่ไหน?

ทวีเกียรติ ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการ เพราะเขามีหมวกอีกใบในฐานะ “ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ” ซึ่งมีประวัติการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายที่ชัดเจน:

จุดยืนค่าแรงขั้นต่ำ

  • เคยนำทีมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยแสดงจุดยืน “ไม่เห็นด้วย” กับการปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดทั่วประเทศในขณะนั้น

โปรไฟล์วิชาการ

  • มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2004)

เวทีนานาชาติ

  • มีรายชื่อปรากฏในเอกสารของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในฐานะผู้แทนฝั่งนายจ้างจากประเทศไทย (Employer Delegate)

การที่บอร์ดประกันสังคมมีตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจถือเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อเกิดกระแสดราม่าเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง ชื่อของทวีเกียรติจึงถูกดึงขึ้นมาเป็นตัวละครสำคัญ

คำถามที่น่าสนใจสำหรับสังคมคือ เมื่อผู้กำหนดนโยบายกองทุนที่ดูแลเงินคนทั้งประเทศ มาจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรง เราควรคาดหวัง “มาตรฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาล” ในระดับไหน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจในบอร์ด จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง?

ผลงานของ นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์

  • ปี 2566 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการประกันสังคม (เลือกตั้ง)
  • ปี 2566 คณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบประกันสังคม มาตรา 40 (แต่งตั้ง)
  • ปี 2566 คณะอนุกรรมการ พิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แต่งตั้ง)
  • ปี 2564 คณะกรรมการ การตรวจสอบกองทุนประกันสังคม (แต่งตั้ง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจแรงงานและรักษาความปลอดภัย
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ข้อมูลจาก : mlvt, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทนายแก้วยอมรับภาพหลุดเป็นของจริง ไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย ข่าว

เพจดังเผย “ทนายแก้ว” รับแล้ว ภาพหลุดของจริง ไม่ใช่ AI ปิดฉากทฤษฎีตัดต่อ

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัสฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” อัดคลิปเล่า เจ้าเดิมฟ้องหมิ่นฯ 100 ล้าน ลั่นคนทั้งจังหวัดนี้เดี๋ยวเจอกัน!

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจนัดสอบ สาว 18 ก่อนออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” ยัน ให้ความเป็นธรรม 2 ฝ่าย

54 นาที ที่แล้ว
ถ่ายคลิปในด่านตรวจตำรวจ ข่าว

ตร.มาตอบเอง เคลียร์ชัด! เจอด่านตรวจ “ถ่ายคลิปได้ไหม?” กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนยกมือถือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วาระเร่งด่วน “ตรีนุช” ไฟเขียว! ยกเครื่องประกันสังคม ย้ำทำเพื่อผู้ประกันตน 24.5 ล้านชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ เป็นบอร์ดประกันสังคมที่มีบทบาทสำคัญในนโยบายแรงงาน ข่าวการเมือง

ประวัติ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ บอร์ด สปส. ฝั่งนายจ้าง คุมธุรกิจ แรงงานต่างด้าว-รปภ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69 ข่าว

ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทรถูกปลด กระทรวงสาธารณสุขมติ ข่าวการเมือง

จับตาเกมการเมือง สะพัด! มติลับสธ. เชือด “หมอสุภัทร” ปมจัดซื้อ ATK หวังผลสกัดคุณสมบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิธา เปิดภาพจำคืนสภา 2 ปีก่อน จี้ดูสีหน้าคนนั่งข้าง ก่อนลุยหาเสียง-เช็กเรตติ้งส้มฟีเวอร์ยังขลังไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย ไอรีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง 15 ปี ข่าว

อาลัยรัก “ออย ไอรีล” ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งนาน 15 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อธิบายนโยบายสร้างเศรษฐีวันละ 9 คน เพื่อเพิ่มรายได้รัฐจากภาษี ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” แจงนโยบาย “สร้างเศรษฐีวันละ 9 คน” ชี้ รัฐมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจนิด้าโพลชี้ คนสมุทรปราการสนับสนุนพรรคประชาชนในการเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผย คนสมุทรปราการ เลือก พรรคประชาชน นั่งนายกฯ พุ่งนำอันดับ 1

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ มายอร์ก้า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัสไทยล้วนคือใคร ข่าวการเมือง

ย้อนรอยปมฉาว “ปฏิทิน-เสื้อแจก” วลีเด็ดบนเวทีแรงงาน 68 ประกาศหาคนตั้งคำถามใช้งบสุรุ่ยสุร่าย!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธเปรียบเทียบประกันสังคมมาเลเซียกับไทยที่มีผลตอบแทนต่างกันมาก ข่าว

“สรยุทธ” เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสลพบุรี หัวคะแนนพรรคการเมือง ข่าวภูมิภาค

แฉ “เจ้าอาวาสหัวคะแนน” ควบกระบะแดงด่ากราดชาวบ้าน เหตุไม่หนุนพรรคดัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินว่างงานประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนโวยหนัก! ประกันสังคมค้างจ่าย “เงินว่างงาน” อ้างระบบล่ม ไร้กำหนดจ่ายที่ชัดเจน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกหัวล้านสุขเกษมเป็นที่รักของแฟนคลับมานานหลายปี บันเทิง

สูญเสีย “ตลกหัวล้านสุขเกษม” ปิดตำนานลิเกดังขวัญใจชาวบ้าน แฟนคลับร่วมไว้อาลัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธนำเสนอข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมที่สูงถึง 2,231 บาทต่อเดือน ข่าว

สรยุทธ ขยี้ เงินประกันสังคม กางตัวเลขลับ จ่ายหนักเดือนละ 2,231 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” เปิดใจ! ลูกชายคนโตเตรียมทิ้งสีกากี เผยเบื่อสังคมตำรวจ-ยศตำแหน่งอยู่ที่บุญวาสนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหลุดทนายแก้วในห้องน้ำเผยให้เห็นความขัดแย้งในสังคมไทย ข่าว

ปมแฉภาพลับ “ทนายดัง” ซ้อเปา ชี้ เจ้าชู้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ขุดภาพส่วนตัวมาประจาน “มองว่าไม่แฟร์”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 15:16 น.
94
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายแก้วยอมรับภาพหลุดเป็นของจริง ไม่ใช่ AI ตามที่เพจ CSI LA เปิดเผย

เพจดังเผย “ทนายแก้ว” รับแล้ว ภาพหลุดของจริง ไม่ใช่ AI ปิดฉากทฤษฎีตัดต่อ

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569

ยูเวนตุส พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ม.ค. 69

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569

ตำรวจนัดสอบ สาว 18 ก่อนออกหมายเรียก “ทนายแก้ว” ยัน ให้ความเป็นธรรม 2 ฝ่าย

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
ถ่ายคลิปในด่านตรวจตำรวจ

ตร.มาตอบเอง เคลียร์ชัด! เจอด่านตรวจ “ถ่ายคลิปได้ไหม?” กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนยกมือถือ

เผยแพร่: 25 มกราคม 2569
Back to top button