ประวัติ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ บอร์ด สปส. ฝั่งนายจ้าง คุมธุรกิจ แรงงานต่างด้าว-รปภ.
เจาะลึกประวัติ ดร.ทวีเกียรติ จากประธานสภาองค์การนายจ้างสู่บอร์ด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมเปิดพอร์ตธุรกิจเครือข่าย แรงงานต่างด้าว-รักษาความปลอดภัย
ชื่อของ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูในแวดวงแรงงาน ท่ามกลางกระแสการตรวจสอบการทำงานของ บอร์ดประกันสังคม เขาคือหนึ่งในคีย์แมนฝั่งนายจ้างที่นั่งเก้าอี้กรรมการบริหารกองทุน แต่เบื้องหลังของเขาไม่ได้มีแค่บทบาทในห้องประชุม เพราะยังถือเป็น ตัวจริง ในธุรกิจบริหารจัดการแรงงานระดับประเทศ
ใครคือ ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ในเวทีประกันสังคม?
สำหรับ ดร.ทวีเกียรติ เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น 1 ใน 7 บอร์ดประกันสังคมชุดแรก ด้วยคะแนน 258 เสียง ปัจจุบันอายุราว 78-80 ปี (ตามข้อมูลปี 2566-2569) มีฐานเสียงสำคัญจากเครือข่าย 7 สภานายจ้าง และมีบทบาททั้งในระดับประเทศและเวทีแรงงานโลก (ILO)
จากการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่ผ่านมา ทวีเกียรติได้รับความไว้วางใจจากองค์กรนายจ้างให้เข้ามาดูแลนโยบายกองทุนประกันสังคม โดยมีจุดเด่นคือประสบการณ์ที่ยาวนานและการคลุกคลีกับปัญหานายจ้าง-ลูกจ้างมาอย่างโชกโชน
ทำธุรกิจอะไร? เจาะพอร์ต แรงงาน-ความปลอดภัย
สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาถูกจับตาเป็นพิเศษ คือ “พื้นฐานธุรกิจ” ที่เชื่อมโยงกับระบบแรงงานโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่นักวิชาการหรือนักบริหารทั่วไป โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบความน่าสนใจดังนี้
ธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน
- ปรากฏชื่อในเอกสารใบอนุญาต นจ.0132/2561 ของบริษัท ไทยอินเตอร์ซิตี้ จำกัด (THAIINTERCITY COMPANY LIMITED) ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.นนทบุรี ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- เป็นกรรมการในบริษัทที่ให้บริการด้าน รปภ. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์(1996) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก
เครือข่ายบริษัท
- สื่อเศรษฐกิจรายงานว่าเขาเคยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 แห่ง โดยแกนหลักยังคงวนเวียนอยู่กับการจัดการแรงงานและบริการความปลอดภัย
บทบาทในเวทีนโยบายแรงงาน เข้มข้นแค่ไหน?
ทวีเกียรติ ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการ เพราะเขามีหมวกอีกใบในฐานะ “ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ” ซึ่งมีประวัติการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายที่ชัดเจน:
จุดยืนค่าแรงขั้นต่ำ
- เคยนำทีมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยแสดงจุดยืน “ไม่เห็นด้วย” กับการปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดทั่วประเทศในขณะนั้น
โปรไฟล์วิชาการ
- มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2004)
เวทีนานาชาติ
- มีรายชื่อปรากฏในเอกสารของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในฐานะผู้แทนฝั่งนายจ้างจากประเทศไทย (Employer Delegate)
การที่บอร์ดประกันสังคมมีตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจถือเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อเกิดกระแสดราม่าเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง ชื่อของทวีเกียรติจึงถูกดึงขึ้นมาเป็นตัวละครสำคัญ
คำถามที่น่าสนใจสำหรับสังคมคือ เมื่อผู้กำหนดนโยบายกองทุนที่ดูแลเงินคนทั้งประเทศ มาจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรง เราควรคาดหวัง “มาตรฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาล” ในระดับไหน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจในบอร์ด จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง?
ผลงานของ นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
- ปี 2566 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการประกันสังคม (เลือกตั้ง)
- ปี 2566 คณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบประกันสังคม มาตรา 40 (แต่งตั้ง)
- ปี 2566 คณะอนุกรรมการ พิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แต่งตั้ง)
- ปี 2564 คณะกรรมการ การตรวจสอบกองทุนประกันสังคม (แต่งตั้ง)
ข้อมูลจาก : mlvt, มหาวิทยาลัยศิลปากร
