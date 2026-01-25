ข่าว

“สรยุทธ” เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 11:32 น.
56
สรยุทธเปรียบเทียบประกันสังคมมาเลเซียกับไทยที่มีผลตอบแทนต่างกันมาก

สรยุทธ กางข้อมูลเทียบชัด “ประกันสังคมมาเลเซีย” กองทุนโตระเบิด เกษียณมีเงินก้อนหลักล้าน แถมเป็นต้นแบบ กบข. ไทย พร้อมวลีเด็ด “ไม่เห็นเขาทวงบุญคุณ”

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ เพจ สำนักข่าว Reporter Journey ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระหว่าง มาเลเซีย และ ไทย ซึ่งกลายเป็นประเด็นไวรัลที่ทำให้ผู้ประกันตนชาวไทยต้องหันกลับมามองสิทธิประโยชน์ในมือตัวเองตาปริบ ๆ

มาเลเซีย กองทุน 11 ล้านล้าน บริหารดี-โปร่งใสที่สุดในโลก

สรยุทธ ระบุข้อมูลของกองทุนในมาเลเซีย (EPF) โดยยกย่องว่าเป็นกองทุนที่ขึ้นชื่อเรื่องการบริหารจัดการดีที่สุดและมีความโปร่งใสสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีตัวเลขสถิติที่น่าตกใจ ดังนี้

  • การเติบโต กองทุนโตเฉลี่ยปีละ 12%
  • ขนาดกองทุน ใหญ่ยักษ์ถึง 11 ล้านล้านบาท
  • ผลตอบแทน เฉลี่ยมากกว่า 6% ต่อปี

นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ สามารถถอนเงินออกมาใช้ยามจำเป็นก่อนเกษียณได้ 10% ของเงินสมทบ แถมมีเงินสะสมก้อนโตเฉลี่ย 3.8 – 7.6 ล้านบาท (ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของประเทศเขาที่กำหนดไว้ 1.9 ล้านบาท)

การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมไทยยังต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ เพจ สำนักข่าว Reporter Journey

ย้อนเกร็ด ของเขาดีจริง จน “กบข. ไทย” ต้องลอกการบ้าน

นอกจากตัวเลขส่วนต่างที่ห่างกันลิบลับ สรยุทธยังได้ฟาดกลับคอมเมนต์สายแบกที่มักอ้างว่า “บริบทต่างกัน เทียบกันไม่ได้” ด้วย เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ที่ทำเอาเถียงไม่ออก

“จงรู้ว่า กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ก็พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลตอบแทนเงินสะสม โดยมีต้นแบบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเลเซีย

สรยุทธ ทิ้งท้ายให้คิดว่า ถ้าโมเดลของมาเลเซียไม่ดีจริง กบข. ของข้าราชการไทยจะเอามาใช้เป็นต้นแบบทำไม? พร้อมท้าให้ดูผลตอบแทนรายบุคคลเทียบกันระหว่าง กบข. (ที่ใช้โมเดลมาเลเซีย) กับ สปส. (ประกันสังคม) ว่าต่างกันฟ้ากับเหวขนาดไหน

และที่เจ็บแสบที่สุดคือประโยคเปิดหัวที่ระบุว่า แม้เขาจะให้ผลตอบแทนมหาศาลขนาดนี้… “ไม่เห็นเค้าทวงบุญคุณ…”

สรยุทธนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประกันสังคมมาเลเซีย
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ เพจ สำนักข่าว Reporter Journey

ย้อนโพสต์ ดร.พีท ประกันสังคมกำไรแค่นี้อย่าเพิ่งทวงบุญคุณ

เมื่อวานนี้ (24 ม.ค. 69) ดร.พีท” หรือ นายพีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ และโฆษกสภาทนายความฯ ได้ออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงถึงผลประกอบการของกองทุนประกันสังคม ชี้กำไรหลักหมื่นล้านเมื่อเทียบกับเงินต้นมหาศาล ถือว่า “สอบตก” ในมุมมองนักบริหาร

ลงทุน 2.8 ล้านล้าน ได้คืนมาแค่ 2% น่าภูมิใจตรงไหน?

สรุปประเด็น ดร.พีท เกี่ยวกับกำไรประกันสังคม พอร์ตยักษ์แต่กำไรจิ๋ว ดร.พีท ระบุว่า เงินกองทุนมีมากถึง 2.8 ล้านล้านบาท แต่ทำกำไรได้เพียง 8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นตัวเลขผลตอบแทนจริงๆ แค่ 2% กว่าๆ ไม่ถึง 3% ด้วยซ้ำ พร้อมกับฟาดแรงว่า “อย่ามาบอกให้จำใส่กะโหลก” หากผลงานยังมีแค่นี้ ถ้าจะทวงบุญคุณหรือให้ประชาชนจดจำ ต้องบริหารให้ได้ผลตอบแทนระดับ 7-8% ต่อปี

สรยุทธชี้ให้เห็นว่าประกันสังคมไทยมีผลตอบแทนเพียง 2% เท่านั้น
ข้อมูลจาก : Dr. Pete Peerapat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : Dr. Pete Peerapat, สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

