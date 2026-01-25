“สรยุทธ” เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%
สรยุทธ กางข้อมูลเทียบชัด “ประกันสังคมมาเลเซีย” กองทุนโตระเบิด เกษียณมีเงินก้อนหลักล้าน แถมเป็นต้นแบบ กบข. ไทย พร้อมวลีเด็ด “ไม่เห็นเขาทวงบุญคุณ”
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ เพจ สำนักข่าว Reporter Journey ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระหว่าง มาเลเซีย และ ไทย ซึ่งกลายเป็นประเด็นไวรัลที่ทำให้ผู้ประกันตนชาวไทยต้องหันกลับมามองสิทธิประโยชน์ในมือตัวเองตาปริบ ๆ
มาเลเซีย กองทุน 11 ล้านล้าน บริหารดี-โปร่งใสที่สุดในโลก
สรยุทธ ระบุข้อมูลของกองทุนในมาเลเซีย (EPF) โดยยกย่องว่าเป็นกองทุนที่ขึ้นชื่อเรื่องการบริหารจัดการดีที่สุดและมีความโปร่งใสสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีตัวเลขสถิติที่น่าตกใจ ดังนี้
- การเติบโต กองทุนโตเฉลี่ยปีละ 12%
- ขนาดกองทุน ใหญ่ยักษ์ถึง 11 ล้านล้านบาท
- ผลตอบแทน เฉลี่ยมากกว่า 6% ต่อปี
นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ สามารถถอนเงินออกมาใช้ยามจำเป็นก่อนเกษียณได้ 10% ของเงินสมทบ แถมมีเงินสะสมก้อนโตเฉลี่ย 3.8 – 7.6 ล้านบาท (ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของประเทศเขาที่กำหนดไว้ 1.9 ล้านบาท)
ย้อนเกร็ด ของเขาดีจริง จน “กบข. ไทย” ต้องลอกการบ้าน
นอกจากตัวเลขส่วนต่างที่ห่างกันลิบลับ สรยุทธยังได้ฟาดกลับคอมเมนต์สายแบกที่มักอ้างว่า “บริบทต่างกัน เทียบกันไม่ได้” ด้วย เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ที่ทำเอาเถียงไม่ออก
“จงรู้ว่า กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ก็พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลตอบแทนเงินสะสม โดยมีต้นแบบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเลเซีย“
สรยุทธ ทิ้งท้ายให้คิดว่า ถ้าโมเดลของมาเลเซียไม่ดีจริง กบข. ของข้าราชการไทยจะเอามาใช้เป็นต้นแบบทำไม? พร้อมท้าให้ดูผลตอบแทนรายบุคคลเทียบกันระหว่าง กบข. (ที่ใช้โมเดลมาเลเซีย) กับ สปส. (ประกันสังคม) ว่าต่างกันฟ้ากับเหวขนาดไหน
และที่เจ็บแสบที่สุดคือประโยคเปิดหัวที่ระบุว่า แม้เขาจะให้ผลตอบแทนมหาศาลขนาดนี้… “ไม่เห็นเค้าทวงบุญคุณ…”
ย้อนโพสต์ ดร.พีท ประกันสังคมกำไรแค่นี้อย่าเพิ่งทวงบุญคุณ
เมื่อวานนี้ (24 ม.ค. 69) ดร.พีท” หรือ นายพีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ และโฆษกสภาทนายความฯ ได้ออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงถึงผลประกอบการของกองทุนประกันสังคม ชี้กำไรหลักหมื่นล้านเมื่อเทียบกับเงินต้นมหาศาล ถือว่า “สอบตก” ในมุมมองนักบริหาร
ลงทุน 2.8 ล้านล้าน ได้คืนมาแค่ 2% น่าภูมิใจตรงไหน?
สรุปประเด็น ดร.พีท เกี่ยวกับกำไรประกันสังคม พอร์ตยักษ์แต่กำไรจิ๋ว ดร.พีท ระบุว่า เงินกองทุนมีมากถึง 2.8 ล้านล้านบาท แต่ทำกำไรได้เพียง 8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นตัวเลขผลตอบแทนจริงๆ แค่ 2% กว่าๆ ไม่ถึง 3% ด้วยซ้ำ พร้อมกับฟาดแรงว่า “อย่ามาบอกให้จำใส่กะโหลก” หากผลงานยังมีแค่นี้ ถ้าจะทวงบุญคุณหรือให้ประชาชนจดจำ ต้องบริหารให้ได้ผลตอบแทนระดับ 7-8% ต่อปี
ข้อมูลจาก : Dr. Pete Peerapat, สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
