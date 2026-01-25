สรยุทธ ขยี้ เงินประกันสังคม กางตัวเลขลับ จ่ายหนักเดือนละ 2,231 บาท
Drama-addict แซวหนัก วันนี้วันหยุดแต่เฮียจัดเต็ม แชร์ข้อมูล Money Buffalo กางตัวเลขชัด ๆ เงินสมทบจริง ๆ เดือนละ 2,231 บาท ไม่ใช่แค่หลักร้อย
กลายเป็นวาระแห่งชาติในหน้าฟีดโซเชียล เมื่อเพจ Drama-addict ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เฮียสอขยี้เกินสามสิบโพสแล้ว” พร้อมกับแชร์โพสต์จากเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ที่มีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ เงินสมทบประกันสังคม โดยสรยุทธระบุแคปชันสั้นๆ แต่กินใจความว่า “จำใส่ใจเอาไว้”
เปิดข้อมูล Money Buffalo เงินเราปีละ 2 หมื่น
สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัล คือการที่ เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้หยิบข้อมูลจากภาพของเพจการเงินชื่อดังอย่าง Money Buffalo มาแจกแจงให้เห็นภาพชัดเจนว่า “เงิน” ที่ไหลเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่ได้มีแค่ส่วนที่เราถูกหักจากเงินเดือนเท่านั้น แต่เมื่อรวมทุกส่วนประกอบแล้ว เป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ดังนี้
- เงินที่เข้ากองทุนฯ ต่อเดือน ไม่ใช่แค่ 875 บาท
- เมื่อรวมเงินสมทบจาก “นายจ้าง” และ “รัฐบาล” ยอดรวมจะพุ่งไปที่ 2,231 บาทต่อเดือน
- คิดเป็นเงินก้อนใหญ่ถึง 26,775 บาท ต่อคน ต่อปี
- รายได้ทั้งหมดนี้ ล้วนมีรากฐานมาจากการทำงานและแรงงานของ “พวกเรา” ผู้ประกันตนทุกคน
ชาวเน็ตแซวสนั่น “ใส่ไฟ” หรือ “ใส่ใจ”
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเห็นด้วยกับข้อมูลและแซวสไตล์การนำเสนอของสรยุทธ เช่น
“ดีนะ ยังใส่คำว่า ใจ ประชาชนทั่วไปคงใช้หยาบกว่านี้ 555”
“เฮียบอกยังไหวอยู่”
“วันนี้วันหยุด จัดได้เต็มที่พร้อมใส่ไฟ เอ้ย ใส่ใจ”
