ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 14:27 น.
50
ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์

ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69 ธนาคารหยุดไหม ราชการหยุดหรือไม่ เอกชนได้หยุดแค่ไหน สรุปคำตอบก่อนวางแผนทำธุรกรรม

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ ตรุษจีน 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ หลายคนเริ่มวางแผนถอนเงินสดเพื่อเตรียมแจกอั่งเปา หรือวางแผนไหว้เจ้า แต่คำถามที่วนกลับมาทุกปีคือ วันนี้ถือเป็นวันหยุดไหม? เพื่อไม่ให้ไปเก้อ เราสรุปสถานะของแต่ละหน่วยงานมาให้ดังนี้ครับ

17 ก.พ. 69 ธนาคาร-ราชการ หยุดไหม?

คำตอบ : ส่วนใหญ่ “ไม่หยุด” (เปิดปกติ) วันหยุดของธนาคารจะอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งในปฏิทินวันหยุดสถาบันการเงินปี 2569 ไม่ได้กำหนดให้วันที่ 17 ก.พ. เป็นวันหยุด ดังนั้นธนาคารในห้างฯ และสาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตามปกติ

สำหรับหน่วยงานราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีวันหยุดราชการ และวันตรุษจีนถูกจัดอยู่ในหมวด “วันสำคัญที่ไม่เป็นวันหยุด” ดังนั้น หน่วยงานรัฐ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต และโรงเรียนรัฐบาล (ส่วนใหญ่) ยังคงเปิดทำการตามปกติ เว้นแต่บางพื้นที่หรือบางหน่วยงานจะมีประกาศวันหยุดพิเศษภายในของตนเอง

บริษัทเอกชน ได้หยุดไหม?

คำตอบ : ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้าง เนื่องจากตรุษจีนไม่ใช่วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน (ไม่เหมือนปีใหม่หรือสงกรานต์) จึงไม่มีสิทธิหยุดอัตโนมัติ แต่ในทางปฏิบัติ หลายองค์กรโดยเฉพาะธุรกิจที่มีเจ้าของหรือพนักงานเป็นเชื้อสายจีน อาจมีนโยบายยืดหยุ่น เช่น

  • ให้หยุดครึ่งวัน หรือเลิกงานเร็วกว่าปกติ
  • อนุญาตให้ใช้วันลาพักร้อน
  • ให้หยุดเฉพาะบางแผนกที่จำเป็นต้องไปไหว้เจ้า

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

