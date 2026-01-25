ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน
ตรุษจีน 2569 ตรงกับ 17 ก.พ. 69 ธนาคารหยุดไหม ราชการหยุดหรือไม่ เอกชนได้หยุดแค่ไหน สรุปคำตอบก่อนวางแผนทำธุรกรรม
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ ตรุษจีน 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ หลายคนเริ่มวางแผนถอนเงินสดเพื่อเตรียมแจกอั่งเปา หรือวางแผนไหว้เจ้า แต่คำถามที่วนกลับมาทุกปีคือ วันนี้ถือเป็นวันหยุดไหม? เพื่อไม่ให้ไปเก้อ เราสรุปสถานะของแต่ละหน่วยงานมาให้ดังนี้ครับ
17 ก.พ. 69 ธนาคาร-ราชการ หยุดไหม?
คำตอบ : ส่วนใหญ่ “ไม่หยุด” (เปิดปกติ) วันหยุดของธนาคารจะอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งในปฏิทินวันหยุดสถาบันการเงินปี 2569 ไม่ได้กำหนดให้วันที่ 17 ก.พ. เป็นวันหยุด ดังนั้นธนาคารในห้างฯ และสาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับหน่วยงานราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีวันหยุดราชการ และวันตรุษจีนถูกจัดอยู่ในหมวด “วันสำคัญที่ไม่เป็นวันหยุด” ดังนั้น หน่วยงานรัฐ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต และโรงเรียนรัฐบาล (ส่วนใหญ่) ยังคงเปิดทำการตามปกติ เว้นแต่บางพื้นที่หรือบางหน่วยงานจะมีประกาศวันหยุดพิเศษภายในของตนเอง
บริษัทเอกชน ได้หยุดไหม?
คำตอบ : ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้าง เนื่องจากตรุษจีนไม่ใช่วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน (ไม่เหมือนปีใหม่หรือสงกรานต์) จึงไม่มีสิทธิหยุดอัตโนมัติ แต่ในทางปฏิบัติ หลายองค์กรโดยเฉพาะธุรกิจที่มีเจ้าของหรือพนักงานเป็นเชื้อสายจีน อาจมีนโยบายยืดหยุ่น เช่น
- ให้หยุดครึ่งวัน หรือเลิกงานเร็วกว่าปกติ
- อนุญาตให้ใช้วันลาพักร้อน
- ให้หยุดเฉพาะบางแผนกที่จำเป็นต้องไปไหว้เจ้า
ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
