หลุดแชต! บอร์ดประกันสังคม อัด สรยุทธ-พรรคส้มเน่า ลั่น ใครไม่เคารพสถาบันฯ ต้องมีอันเป็นไป
เพจดัง เปิดแชตลับกลุ่มไลน์บอร์ดประกันสังคม พบสมาชิกอักษรย่อ ท. อัด สรยุทธ-พรรคประชาชน ส้มเน่า ลั่น ไม่เคารพสถาบันฯ ต้องมีอันเป็นไป
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา โพสต์ภาพการสนทนาที่หลุดมาจากแชตไลน์กลุ่มบอร์ดบริหารประกันสังคม พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “แชตหลุด! เขียนโดย ‘ท.’ บอร์ดประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง”
ในแชตดังกล่าว เผยให้เห็นข้อความระบุว่า “เอาประกันสังคมไปหาเสียงกันมันระเบิด ประกันสังคมดีรึไม่ดี ให้คนที่พูด อย่างสรยุทธ์ และคนของพรรคการเมืองส้มเน่า และคนอื่นๆ ที่พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, ยาย ทั้งวงค์ตระกูล อาศัยสถาบันฯ มาหลายชั่วโคตร ไปศึกษาเรียนรู้ให้มากๆๆ ครับ..?
1.ปี 2567 กำไร 7 หมื่นกว่าล้านบาท ดีรึไม่ดี
2.ปี 2568 กำไร 8 หมื่นกว่าล้านบาท ดีรึไม่ดี
3.ราชการ ออกเงิน 2.75% นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% ทุกคนทำตามหน้าที่ที่ กม.กำหนด
4.ให้ไปถามเด็ก ๆ คนเฒ่า คนแก่ ปกส.ทำกำไรดีรึไม่ดี คนที่ไม่เคารพสถาบัน ต้องมีอันเป็นไปกันทุก ๆ คน”
ทันทีที่แชตถูกเผยแพร่ ชาวโซเชียลต่างดาหน้าเข้ามาถล่มคอมเมนต์อย่างไม่เกรงใจ หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดเรื่องการบริหารเงินของประชาชนถึงต้องถูกโยงเข้าหาเรื่องสถาบันฯ ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน พร้อมจี้ให้บอร์ดรายนี้กางรายละเอียดการลงทุนอย่างโปร่งใสว่านำเงินไปลงในส่วนไหน ใครเป็นคนอนุมัติ และเน้นย้ำว่าพฤติกรรมการใช้สถาบันฯ เป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบต่างหากที่ถือเป็นการไม่เคารพอย่างแท้จริง
อ้างอิงจาก ; FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
