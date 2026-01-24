ข่าวอาชญากรรม

ฉาวอีก! ทลายซ่องไต้หวัน รวบ 44 ผู้ต้องหา พบสาวไทยค้าบริการ 33 ชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 13:28 น.
78
สาวไทยค้าบริการไต้หวัน
แฟ้มภาพ

ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่กลางกรุงไทเป รวบผู้ต้องหา 44 ราย เผยพฤติการณ์สุดแสบเคยถูกจับแต่ไม่เข็ดหลาบ แอบขยายอาณาจักรค้าประเวณีต่างชาติพ่วงขบวนการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2026 สื่อต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและสารวัตรทหาร บุกทลายเครือข่ายค้าประเวณีข้ามชาติรายใหญ่ที่ขยายอิทธิพลอยู่ใจกลางเมืองของไต้หวัน โดยรวบผู้ต้องหาและหญิงค้าบริการรวม 44 ราย พบความเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์จากประเทศไทย

หัวใจหลักของเครือข่ายนี้คือ หญิงแซ่หลี่ (Li) วัย 44 ปี ชาวเมียนมาโดยกำเนิดที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่งงานและได้สัญชาติไต้หวันเมื่อ 15 ปีก่อน ก่อนจะผันตัวมาเป็นเจ้าแม่วงการสีเทาร่วมกับ นายจง วัย 39 ปี อดีตแฟนหนุ่มชาวไต้หวัน ทั้งคู่เคยถูกรวบตัวมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2566 แต่หลังพ้นโทษไม่นาน กลับอาศัยจังหวะฟื้นฟูอาณาจักรค้ากามขึ้นมาใหม่ พร้อมขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางกว่าเดิมจนนำมาสู่การถูกบุกจับอีกครั้งในเย็นวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา

หลังการซุ่มเก็บข้อมูลนานหลายเดือน ตำรวจได้บุกจู่โจมพร้อมกันหลายจุด โดยเน้นไปที่ตึกชื่อดังอย่าง ไดมอนด์ บิลดิ้ง (Diamond Building) และย่านการค้าตามถนนซีชางและถนนคังติ้ง ผลการปฏิบัติการสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ได้แก่

ทีมบริหาร นางสาวลี, นายจงและพนักงานในเครือข่าย รวม 9 คน , หญิงค้าบริการ 34 ราย โดยในจำนวนนี้จากรายงานพบว่าเป็นชาวไทยถึง 33 ราย และชาวไต้หวัน 1 ราย และลูกค้า ชาย 3 ราย

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา ที่มา พิกซาเบย์ Pixabay
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา @Pixabay

นอกจากนี้ยังยึดของกลางเป็นกล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่นจำนวนมากไว้เป็นหลักฐานประกอบรูปคดี

จากการสืบสวนพบว่า มาดามหลี่และพรรคพวกทำงานร่วมกับเครือข่ายค้ามนุษย์ทั้งในไทยและไต้หวัน เพื่อหลอกล่อและจัดหาหญิงสาวชาวไทยหน้าตาดีให้เดินทางเข้ามายังไต้หวันด้วย “วีซ่านักท่องเที่ยว” ก่อนจะ “บังคับ” หรือชักจูงให้เข้าสู่ขบวนการค้าประเวณี โดยในจำนวนหญิงไทยที่ถูกจับกุม มี 2 รายที่อยู่เกินกำหนด เพื่อหวังจะกอบโกยเงินรายได้ให้ได้มากที่สุดก่อนถูกส่งกลับ

ปัจจุบัน นางลีและนายจง รวมถึงพนักงานถูกส่งตัวไปยังสำนักงานอัยการเขตไทเปในข้อหาที่เกี่ยวกับความผิดต่อศีลธรรมอันดี ส่วนหญิงไทยทั้ง 33 ราย ถูกส่งตัวให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกักตัวและรอการเนรเทศต่อไป

ตำรวจไทเปย้ำชัดว่า “นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด” แต่เป็นเพียงจุดเริ่มของการขุดรากถอนโคนขบวนการค้ามนุษย์ที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลัง โดยยืนยันจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายค้ากามที่สร้างความเสื่อมเสียและทำลายภาพลักษณ์ของเมืองอย่างไม่ลดละ.

รูปถ่ายผู้ต้องหาหญิงค้าประเวณีถูกตำรวจไทเปจับกุมที่ไต้หวัน 23 มกราคม 2026
ภาพจาก udn.com
ของกลางที่ผู้ต้องหาหญิงค้าประเวณีถูกตำรวจไทเปจับกุมที่ไต้หวัน 23 มกราคม 2026
ภาพจาก udn.com

