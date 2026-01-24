ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:14 น.
61

24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – วูล์ฟแฮมป์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ ออสการ์ บ็อบบ์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตโอ โควาซิช, ซาวินโญ่ และ จอห์น สโตนส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ นิโก้ กอนซาเลซ กับ มาเธอุส นูเนส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนรุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ กองกลางตัวรับเป็น โรดรี้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

วูล์ฟแฮมป์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ ฌอน-ริชเนอร์ เบลล์การ์ด, ทาวันด้า ชิเรว่า และ โตติ โกเมส ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น โชเซ่ ซา พร้อมแนวรับ 3 คน ลาดิสลาก เครชี่, เยอร์สัน มอสเกร่า, ซานเตียโก้ บูเอน่า แดนกลางเป็น แจ็คสัน ชัตชูอา, มาเทอุส มาเน่, อังเดร, ชูเอา โกเมส, ฮูโก้ บูเอโน่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮวาง ฮี-ชาน กับ โทลู อโรโกดาเร่

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/08/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/05/25 แมนซิตี้ 1-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/10/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/05/24 แมนซิตี้ 5-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 20/01/26 แพ้ โบโด กลิมท์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยุไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 18/01/26 เสมอ นิวคาสเซิล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 ชนะ ชิวส์บูรี่ 6-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ – โรดรี้ – อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-5-2) : โชเซ่ ซา (GK) – ลาดิสลาก เครชี่, เยอร์สัน มอสเกร่า, ซานเตียโก้ บูเอน่า – แจ็คสัน ชัตชูอา, มาเทอุส มาเน่, อังเดร, ชูเอา โกเมส, ฮูโก้ บูเอโน่ – ฮวาง ฮี-ชาน, โทลู อโรโกดาเร่

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

 

