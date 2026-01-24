ข่าวการเมือง

สถานทูตปารีส ขยายวันรับบัตร หลังคนจำนวนมากไม่ได้เอกสารเลือกตั้ง 69

แฟ้มภาพ @ThaiEmbassyParis

กรมการกงสุลเร่งประสาน “สถานทูตปารีส” ในฝรั่งเศสแก้ปัญหาเอกสารเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมยืดเส้นตายการส่งบัตรกลับเพื่อให้คนไทยในฝรั่งเศสไม่เสียสิทธิ

จากกรณีที่คนไทยในประเทศฝรั่งเศสจำนวนมากร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการได้รับเอกสารลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2569 ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากทางภาครัฐเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้กระทบต่อสิทธิของประชาชน

ล่าสุด เมื่อวานที่ผ่านมา (23 ม.ค.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ตัดสินใจขยายกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติคืนกลับมายังสถานทูตฯ โดยกำหนดเส้นตายใหม่เป็น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อชดเชยเวลาที่สูญเสียไปจากปัญหาด้านการจัดส่งทางไปรษณีย์

*ประกาศขยายกำหนดส่งเอกสารเลือกตั้ง** สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบว่ายังมีประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเอกสารเลือกตั้งและ/หรือออกเสียงประชามติ จึงรู้สึกห่วงกังวลอย่างยิ่งและได้ติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ฝรั่งเศส (la poste) เพื่อติดตามความคืบหน้า ซึ่งได้รับทราบว่าเอกสารบางส่วนยังไม่ได้ถูกส่งออก เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของระบบข้อมูลส่วนกลาง (Une erreur informatique) ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดภายในของที่ทำการไปรษณีย์ฝรั่งเศสเอง ขณะนี้ ได้รับแจ้งว่า ไปรษณีย์ฝรั่งเศสได้แก้ไขความผิดพลาดและเร่งกระบวนการส่งออกเรียบร้อยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของพี่น้องชาวไทยนอกราชอาณาจักรทุกเสียง จึงขอประกาศขยายกำหนดการรับเอกสารจากวันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อทุกท่านได้รับเอกสารแล้ว ขอให้ดำเนินการและส่งกลับทันที ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ชำระแสตมป์แบบเร่งด่วนที่สุด (Enveloppe T Premium) แล้ว

สำหรับท่านที่พำนักอยู่ในปารีสหรือเขตใกล้เคียง สามารถมายื่นเอกสารเลือกตั้งคืนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด้วยตนเองเช่นกัน ตามที่อยู่ 8 rue de Greuze 75016 Paris (ทั้งในและนอกเวลานอกราชการ รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์)

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ consular.par@mfa.go.th หรือ 01 56 26 50 50 ext 126.

ภาพจาก @ThaiEmbassyParis

