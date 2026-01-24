ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งรื้อระบบความปลอดภัย หลังเครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 13:44 น.
รมว.คมนาคม แถลงผลสอบเครนถล่มสีคิ้วและถนนพระราม 2 สั่งรื้อระบบความปลอดภัย พร้อมประกาศกฎเหล็ก 5 ข้อ-ขู่ขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาที่ทำพลาดซ้ำซาก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดแถลงการณ์สรุปผลการตรวจสอบอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ ทั้งกรณีเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว และเครนถล่มพระราม 2 ระบุชัด ป็นความบกพร่องที่เกิดจาก “ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” และความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

สั่งการให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ยุติการดำเนินงานในส่วนเครนยก (LG) ทันที และให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเข้ามาควบคุมงานแทนเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด เนื่องจากพบว่าความเสี่ยงในจุดดังกล่าวอยู่ในระดับ “วิกฤตเชิงโครงสร้าง”

นอกจากนั้น นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน 5 มิติ ประกอบด้วย

  1. ปิดการจราจร ในพื้นที่ก่อสร้างต้องปลอดภัย 100% (Safety Zone) ห้ามมีการสัญจรด้านล่างขณะติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เหนือหัวโดยเด็ดขาด
  2. ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดโครงสร้างแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  3. เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานระดับสากล ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างโครงการ M82 ได้สั่งการให้ เปลี่ยนชุดผู้ดำเนินงานเครน LG ทันที โดยให้ผู้รับเหมารายเดิม (ITD) ยุติงานในส่วนนี้
  4. ใช้หน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ามาตรวจสอบและมีอำนาจสั่งหยุดงานได้ทันที
  5. ต้องเปิดเผยข้อมูลทางวิศวกรรม ให้ประชาชนทราบอย่างตรงไปตรงมา และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

