อนุทิน หลุดอุทานแรง! หาเสียงเจอชาวบ้านร้อง “ประกันสังคม” ย้ายที่อยู่แล้วเบิกยาไม่ได้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 12:02 น.
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลุยหาเสียงปากน้ำโพ ช่วย “ภัทราวดี นิโรจน์” ชิงเก้าอี้เขต 1 โชว์สปิริตสั่งเลขาฯ รมว.สาธารณสุข รับเคสพ่อค้าป่วยมือสั่นส่งรักษาด่วน

บรรยากาศการหาเสียงที่จังหวัดนครสวรรค์วานนี้ (23 ม.ค.69) ร้อนระอุขึ้นมาทันที ! เมื่อเวลา 19.10 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ซอยศรีไกรลาส ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยลูกพรรคอย่าง นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ ผู้สมัคร สส. เขต 1 หาเสียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างคึกคักของพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว

จุดพีคของการลงพื้นที่เกิดขึ้นเมื่อนายอนุทินได้พูดคุยกับพ่อค้าขายน้ำอัดลมรายหนึ่งที่มีอาการป่วยมือไม้สั่นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อสอบถามถึงสิทธิการรักษา พ่อค้ารายนี้แจ้งว่าใช้ “สิทธิประกันสังคม” แต่เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายยารักษาต่อเนื่อง

เมื่อได้ยินดังนั้น นายอนุทินถึงกับอุทานออกมาว่า “เฮงซวย” พร้อมระบุพฤติการณ์แบบนี้ไม่ถูกต้อง โดยย้อนความไปถึงสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า “สมัยผมเป็นรัฐมนตรี ไม่ว่าผู้ป่วยจะไปรักษาที่ไหน ก็ต้องได้รับยา” ก่อนจะสั่งการให้ นางจิตรา หมีทอง เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ที่ร่วมคณะมาด้วย เข้ามารับเรื่องเพื่อวางแผนการรักษาและตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องทันที

นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพแล้ว ตลอดทางเดินหาเสียงยังมีชาวบ้านเข้ามาตะโกนให้กำลังใจ และสิ่งที่หลายคนพร้อมใจกันทวงถามคือ “นโยบายคนละครึ่งเฟส 2” ซึ่งนายอนุทินได้ตอบกลับด้วยความมั่นใจว่า “100% กลับมาต้องได้แน่นอน” สร้างเสียงฮือฮาและรอยยิ้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กระแสข่าวการนำงบประมาณบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม จำนวน 12 ล้านบาท ไปใช้ปรับปรุงโรงอาหารของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กระทรวงแรงงานนั้น นายอนุทินตอบกรณีนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าว และยังไม่ได้พูดคุยกับ ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พร้อมระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบตามปกติ หากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงหรือแก้ไข เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามกลไกและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

อนุทินสวมชุดสีกากี เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ 9 ธ.ค. 2568
ภาพ Facebook @ThaigovSpokesman

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

