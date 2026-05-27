ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 08:03 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 08:07 น.
จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตาม ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวเพื่อสอบปากคำตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด พ.ต.ต.ยศวีร์ จันทวาท พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เปิดเผยว่า ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการ รวมถึงตัว ซาโล เองก็ไม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีข้อมูลจากโรงพยาบาลว่า เคยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวจนเกิดบาดแผล จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ทั้งนี้นายซาโล เคยให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุ เป็นอุบัติเหตุ ตนไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มารู้อีกที คือบาดเจ็บไปแล้ว จึงรีบไปรพ.ทันที ตนไม่เชื่อว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกาย เพราะไม่รู้สึกถึงการถูกโจมตี และไม่มีทรัพย์สินสูญหาย

อดีตนักแข่งรถ F1 ยังได้ขอขอบคุณตำรวจที่คอยดูแล ช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า ที่มาประเทศไทย เพราะตนรักแสงแดด และรักคนไทย เพราะประเทศไทย อากาศดี ตนจะได้พักผ่อน มาวอร์มพักฟื้นร่างกายด้วย ในอนาคตตัวเองก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยแน่นอน เพราะมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่น

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

