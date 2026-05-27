ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ
ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ เตรียมสอบสวนเพิ่ม ขณะที่เจ้าตัวยืนยันนจะกลับมาไทยอีก
จากกรณีที่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายตาม ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวเพื่อสอบปากคำตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด พ.ต.ต.ยศวีร์ จันทวาท พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เปิดเผยว่า ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการ รวมถึงตัว ซาโล เองก็ไม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีข้อมูลจากโรงพยาบาลว่า เคยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวจนเกิดบาดแผล จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้นายซาโล เคยให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุ เป็นอุบัติเหตุ ตนไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มารู้อีกที คือบาดเจ็บไปแล้ว จึงรีบไปรพ.ทันที ตนไม่เชื่อว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกาย เพราะไม่รู้สึกถึงการถูกโจมตี และไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
อดีตนักแข่งรถ F1 ยังได้ขอขอบคุณตำรวจที่คอยดูแล ช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า ที่มาประเทศไทย เพราะตนรักแสงแดด และรักคนไทย เพราะประเทศไทย อากาศดี ตนจะได้พักผ่อน มาวอร์มพักฟื้นร่างกายด้วย ในอนาคตตัวเองก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยแน่นอน เพราะมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่น
