กรมราชทัณฑ์ แจง “ไอ้เกม” ผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 14 ไม่ได้ติดคุกแค่ 12 ปี ตามกระแสโซเชียล ยังเหลือโทษจำคุกอีก 30 ปี
กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงหลังมีข่าวว่า ไอ้เกม ผู้ต้องขังคดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กนักเรียนหญิงอายุ 14 ปี บนขบวนรถไฟ ซึ่งถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต ได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งและถูกคุมขังจริงเพียง 12 ปีนั้น
โดยกรมราชทัณฑ์เรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ผู้ต้องขังรายดังกล่าวถูกศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิต ความผิดฐาน ความผิดต่อชีวิต, ข่มขืนกระทำชำเรา, ลักทรัพย์, ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม, พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไป ดังนี้
ครั้งที่ 1 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 จากโทษประหารชีวิต ลดเป็นจำคุกตลอดชีวิต
ครั้งที่ 2 ได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2567 จากโทษจำคุกตลอดชีวิต ลดเป็นจำคุก 42 ปี 10 เดือน 9 วัน
ปัจจุบัน ผู้ต้องขังรายดังกล่าวยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวาง ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 22 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) และยังคงเหลือโทษจำคุกที่จะต้องรับโทษต่อไปอีก 30 ปี 11 เดือน 22 วัน จะพ้นโทษวันที่ 13 พ.ค. 2600 มิได้ถูกปล่อยตัวหรือรับโทษจริงเพียง 12 ปี ตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังรายนี้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดของทางราชการ
