“จ๋าย” รับอเมซิ่ง เกลียดส้มจนยืนตรงข้ามผู้ประกันตน “รักชนก” โผล่คอมเมนต์
จ๋าย ไททศมิตร ฟาดแรงปมเกลียดส้มจนลืมสิทธิ์ผู้ประกันตน หลังดราม่างบโรงอาหาร 12 ล้าน และการขึ้นเงินสมทบประกันสังคมปี 2569 ด้าน “รักชนก” โผล่วอนเปิดใจดูเนื้องานการเมือง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ลามจากหน้าปัดเศรษฐกิจเข้าสู่สมรภูมิการเมือง นายอิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือ “จ๋าย ไททศมิตร” ศิลปินหนุ่มผู้ชัดเจนในจุดยืน โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียที่ทำเอาสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์ เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกันตนบางกลุ่มที่ปล่อยให้อคติทางการเมืองอยู่เหนือผลประโยชน์ของตัวเอง
จ๋าย วัย 34 ปี เขียนข้อความระบุถึงปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อในสายตาตนเองว่า “มันมีจริงๆ นะมึง คนที่เกลียดส้ม จนเลือกยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ประกันตน ทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้ประกันตนเหมือนกัน เห็นมากับตา อเมซิ่งมาก หนักแน่นสุดๆ”
ข้อความนี้ถูกตีความว่าเป็นการจิกกัดถึงกรณีที่นักการเมืองฝั่ง “สีส้ม” ออกมาตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แต่กลับมีผู้ประกันตนบางส่วนเลือกที่จะปกป้องหน่วยงาน เพียงเพราะไม่อยากอยู่ข้างเดียวกับพรรคการเมืองที่ตนเกลียดชัง
ต่อมาไม่นาน นางสาวรักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน ได้แชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมระบุว่า อยากให้ลองเปิดใจมองการทำงานอย่างไม่ออคติ โดยย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ซึ่งควรเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน
“อยากให้ลองเปิดใจให้เราสักครั้ง ลองมองดูอย่างไม่อคติ พวกเรามาทำงานการเมืองเพราะอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ นี่ควรจะเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง ของการทำงานการเมือง ไม่ใช่อย่างอื่น”
ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ประเด็นประกันสังคมระอุขึ้นมาอีกครั้ง มาจาก 2 เงื่อนไขสำคัญที่กระทบเงินในกระเป๋าผู้ประกันตนโดยตร ไล่ตั้งแต่ประเด็นของโรงอาหารสุดหรู 12 ล้านบาท ที่สปส. ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความเหมาะสมในการใช้งบประมาณปรับปรุงโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งหลายฝ่ายมองเป็นการใช้เงินที่มาจาก “หยาดเหงื่อ” ของแรงงานไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สวัสดิการโดยตรง แม้ สปส. จะอ้างว่าอยู่ในงบบริหารจัดการตามกฎหมาย 10% ก็ตาม
รวมถึง เพดานเงินสมทบใหม่ 875 บาท ที่มีผลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือน 17,500 บาทขึ้นไป ต้องแบกรับภาระจ่ายเงินเพิ่มจาก 750 บาท เป็น 875 บาท ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง แม้จะมีคำชี้แจงว่าเพื่อเพิ่มบำนาญในอนาคต แต่สำหรับหลายคน “เงินสดในวันนี้” สำคัญกว่าสิทธิประโยชน์ในวันหน้า
ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้ที่ของสำนักงานประกันสังคมยังลุกลามเป็นวงกว้างจริงๆ สำหรับเที่ยวนี้ โดย รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารชื่อดังยังถึงกับออกมาโพสต์ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามการทำงานของ สปส. ด้วยตัวเองอีกด้วยเป็นรายล่าสุด.
