ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:41 น.
55

24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, เจอร์แดน เบเยอร์, จอช คัลเลน, คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ และ ไมค์ เทรซอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซียน เฟลมมิ่ง กับ โจ วอร์โรลล์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 3 คน มักซิม เอสเตฟ, บาซีร์ ฮัมฟรีส์, อักเซล ตวนเซเบ้ แดนกลางเป็น ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า และ เจย์ดอน แอนโธนี่

Credit : Burnley Football Club

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ ริชาร์ลิซอน, โรดริโก้ เบนทานกูร์, เบน เดวิส, โมฮาเหม็ด คูดุส, เจมส์ แมดดิสัน และ เดยัน คูลูเซฟสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ชูเอา ปาลินญ่า กับ ลูคัส เบิร์กวัลล์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนดอิงหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/08/25 สเปอร์ส 3-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/24 สเปอร์ส 2-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/01/24 สเปอร์ส 1-0 เบิร์นลี่ย์ (เอฟเอ คัพ)
  • 02/09/23 เบิร์นลี่ย์ 2-5 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/05/22 สเปอร์ส 1-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

  • 17/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 ชนะ วิลวอลล์ 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-3 (พรีเมียร์ลีก)

สเปอร์ส

  • 20/10/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Burnley Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์ (3-4-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – มักซิม เอสเตฟ, บาซีร์ ฮัมฟรีส์, อักเซล ตวนเซเบ้ – ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส – มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า, เจย์ดอน แอนโธนี่

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบิร์นลี่ย์ 1-2 สเปอร์ส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจ เพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

49 นาที ที่แล้ว
อนุทินประกันสังคม ข่าวการเมือง

อนุทิน หลุดอุทานแรง! หาเสียงเจอชาวบ้านร้อง “ประกันสังคม” ย้ายที่อยู่แล้วเบิกยาไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี บันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 คนไทยในฝรั่งเศส ข่าวการเมือง

สถานทูตปารีส ขยายวันรับบัตร หลังคนจำนวนมากไม่ได้เอกสารเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 2569 พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไวรัสนิปาห์” ระบาดอินเดีย เตือนผู้แสวงบุญคนไทยไปพื้นที่ใกล้เคียงต้องระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี บันเทิง

อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ จ่อเปิดหลักฐาน UFO ของจริง ในปี 2026 นี้ หลังเจอกฎหมายใหม่บีบหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเกลียดพรรคส้ม จ๋ายไททส บันเทิง

“จ๋าย” รับอเมซิ่ง เกลียดส้มจนยืนตรงข้ามผู้ประกันตน “รักชนก” โผล่คอมเมนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข็ม ตีสิบ โพสต์ฟาด ทนายแก้ว &quot;หมาแก่&quot; หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ บันเทิง

เข็ม ตีสิบ ฟาด ทนายแก้ว “หมาแก่” หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ประกาศ แจกเงินล้าน วันละ 9 คน สร้างเศรษฐีใหม่ให้ประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.นครพนม เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 4 เขต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

AIS ชี้แจงแล้ว ปมพบตู้ server แอบส่งสัญญาณเน็ตไปเขมร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 24 1 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก ผู้นำเกาหลีเหนือยิ้มหวาน ตรวจความพร้อมรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศหักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข เศรษฐกิจ

กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:41 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบวัดใจ เพื่อลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

ย้อนเส้นทางรัก กระติ๊บ ชวัลกร-ปั่น พจศกร จากจูบลืมแฟนเก่า สู่วันวิวาห์ล่มและความจริงทำใจสลาย

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
อนุทินประกันสังคม

อนุทิน หลุดอุทานแรง! หาเสียงเจอชาวบ้านร้อง “ประกันสังคม” ย้ายที่อยู่แล้วเบิกยาไม่ได้

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

กระติ๊บ ชวัลกร วิวาห์ล่ม หลังรู้ความจริงจากปากผู้หญิงอีกคน โพสต์เศร้าปิดฉากรัก 15 ปี

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
เลือกตั้ง 2569 คนไทยในฝรั่งเศส

สถานทูตปารีส ขยายวันรับบัตร หลังคนจำนวนมากไม่ได้เอกสารเลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
Back to top button