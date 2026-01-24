เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 ม.ค. 69
24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, เจอร์แดน เบเยอร์, จอช คัลเลน, คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ และ ไมค์ เทรซอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซียน เฟลมมิ่ง กับ โจ วอร์โรลล์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 3 คน มักซิม เอสเตฟ, บาซีร์ ฮัมฟรีส์, อักเซล ตวนเซเบ้ แดนกลางเป็น ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า และ เจย์ดอน แอนโธนี่
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ ริชาร์ลิซอน, โรดริโก้ เบนทานกูร์, เบน เดวิส, โมฮาเหม็ด คูดุส, เจมส์ แมดดิสัน และ เดยัน คูลูเซฟสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ชูเอา ปาลินญ่า กับ ลูคัส เบิร์กวัลล์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนดอิงหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 16/08/25 สเปอร์ส 3-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/24 สเปอร์ส 2-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/01/24 สเปอร์ส 1-0 เบิร์นลี่ย์ (เอฟเอ คัพ)
- 02/09/23 เบิร์นลี่ย์ 2-5 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 15/05/22 สเปอร์ส 1-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
- 17/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 ชนะ วิลวอลล์ 5-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
สเปอร์ส
- 20/10/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์ (3-4-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – มักซิม เอสเตฟ, บาซีร์ ฮัมฟรีส์, อักเซล ตวนเซเบ้ – ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส – มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า, เจย์ดอน แอนโธนี่
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เบิร์นลี่ย์ 1-2 สเปอร์ส
