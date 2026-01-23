บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง

เกิดอะไร? บุ๋ม ปนัดดา ล้มป่วยกะทันหัน ต้องแอดมินรพ.ด่วน หมอสั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง คนบันเทิงแและแฟนคลับแห่เป็นห่วง
ทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงเป็นห่วงหนักมาก เมื่อนักแสดงและพิธีกรดัง บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์การทำดี ต้องหยุดภารกิจทุกอย่างชั่วคราวเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและตรวจเช็กร่างกายอย่างละเอียด โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะใส่ชุดผู้ป่วย นั่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาล กำลังครอบจมูกพ่นยา พร้อมระบุแคปชั่นว่า “แม่ขอพักหน่อยนะคะ ภูมิแพ้จากฝุ่นเล่นงานแม่ค่ะ #งดเยี่ยม #งดใช้เสียง”
ต่อมา บุ๋ม ปนัดดา โพสต์รูปภาพขณะอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมแจ้งข่าวอาการป่วยผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ตอนนี้แม่บุ๋ม ภูมิแพ้กำเริบ คุณหมอขอให้แอดมิดเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด และพักผ่อนให้เพียงพอ จึงขอให้งดเยี่ยมก่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้แม่บุ๋มค่ะ”
ท่ามกลางความเป็นห่วงของจากทั้งแฟนคลับและคนในวงการบันเทิง ต่างเข้ามาอวยพรให้ บุ๋ม ปนัดดา หายจากอาการป่วยโดยเร็ว และให้รักษาสุขภาพหลังจากนี้ด้วย
