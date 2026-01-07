บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว

บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังระดับซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว ย้ำแค่กลับมาคุยยังไม่ได้คบ ลั่นสถานะไหนให้เป็นเรื่องของคนสองคน
เชื่อว่าหลายคนยังคงค้างคาใจต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วสำหรับข่าวลือนางเอกดังระดับซุปเปอร์สตาร์หวนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่า แถมฝ่ายชายยังเตรียมทริปเซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้ว ทั้งยังมีคนตาดีแอบเห็นโพสต์นางเอกดังโผล่ลองชุดสำหรับเที่ยวหิมะแล้วด้วย
ทำเอาชาวเน็ตต่างก็พยายามคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่าจะเป็นคู่ของใคร ซึ่งคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือ ณิชา-โตโน่ และ อั้ม พัชราภา กับ ไฮโซพก ซึ่งนางเอกทั้งสองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบข่าวลือนี้แต่อย่างใด อีกทั้งทางด้าน พี่เอ ศุภชัย เองก็ออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่า อั้ม พัชราภา กับ ไฮโซพก เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรก หลังจากที่เจ้าตัวเป็นคนเปิดเผยข่าวลือ นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า ในรายการตกมันส์บันเทิง คู่กับ เต็นท์ วศิน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา
บุ๋ม ปนัดดา เฉลยจากปากของตัวเองเลยว่า นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า นั้นไม่ใช่คู่ของ ณิชา กับ โตโน่ แต่เป็นคู่ของ อั้ม พัชราภา และ ไฮโซพก ซึ่งก็ตรงกับการคาดเดาของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ แต่การกลับมาคืนดีกันอีกครั้งของคู่ อั้ม-ไฮโซพก ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะกลับมาคบเป็นแฟนกัน เขาก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกัน แต่ส่วนตัวเองก็แอบลุ้นเหมือนกันให้ทั้งคู่กลับมามีความสุข
