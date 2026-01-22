บันเทิง

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:24 น.
67
บุ๋ม ปนัดดา จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ หลังอัญเชิญประดิษฐานหน้ามูลนิธิองค์การทำดี ก่อนเผยแนวทางเลขเด็ด เลขหางประทัด ให้คอหวยลุ้นเสี่ยงโชค งวด 1/2/69

ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เมื่อ บุ๋ม ปนัดดา จัดพิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่เพื่ออัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประดิษฐาน ณ สถานที่ตั้งมูลนิธิองค์การทำดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อไป ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความขลังและเป็นมงคลต่อชีวิตผู้เข้าร่วมพิธี

แน่นอนว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศแล้ว บุ๋ม ปนัดดา ก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟความรวยให้กับแฟนคลับและชาวเน็ตด้วยการโพสต์ภาพ เลขหางประทัด ที่เผยให้เห็นแนวทางเลขเด็ดทั้ง 2 ตัว และ 3 ตัวอย่างชัดเจน คือ 128 และ 60 งานนี้คอหวยรีบจดกันใหญ่ หวังหาซื้อลอตเตอรี่สำหรับเสี่ยงโชคในงวด 1 ก.พ. 69 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-1

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-6

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-2

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-3

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-4

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด-5

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1

อ้างอิงจาก : IG boompanadda

