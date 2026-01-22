บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด
บุ๋ม ปนัดดา จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ หลังอัญเชิญประดิษฐานหน้ามูลนิธิองค์การทำดี ก่อนเผยแนวทางเลขเด็ด เลขหางประทัด ให้คอหวยลุ้นเสี่ยงโชค งวด 1/2/69
ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เมื่อ บุ๋ม ปนัดดา จัดพิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่เพื่ออัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประดิษฐาน ณ สถานที่ตั้งมูลนิธิองค์การทำดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อไป ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความขลังและเป็นมงคลต่อชีวิตผู้เข้าร่วมพิธี
แน่นอนว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศแล้ว บุ๋ม ปนัดดา ก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟความรวยให้กับแฟนคลับและชาวเน็ตด้วยการโพสต์ภาพ เลขหางประทัด ที่เผยให้เห็นแนวทางเลขเด็ดทั้ง 2 ตัว และ 3 ตัวอย่างชัดเจน คือ 128 และ 60 งานนี้คอหวยรีบจดกันใหญ่ หวังหาซื้อลอตเตอรี่สำหรับเสี่ยงโชคในงวด 1 ก.พ. 69 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้
อ้างอิงจาก : IG boompanadda
