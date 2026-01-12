บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ยันมอบแค่ที่ดินมูลนิธิฯ ที่ปทุมธานี พร้อมเปิดแผนจัดสรรบ้าน-ที่ดินให้ลูกทุกคน ย้ำต้องดูแลครอบครัวให้มั่นคงก่อนช่วยสังคม
ก่อนหน้านี้ที่ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ประกาศเจตนารมณ์ว่าเมื่ออายุครบ 50 ปีจะเซ็นยกทรัพย์สินให้เป็นสมบัติของชาติจนเกิดคำถามจากสังคมด้วยความเป็นห่วงว่าแล้วลูก ๆ อย่าง น้องอันดา, อเล็กซ์ และ อาเธอร์ จะได้รับมรดกด้วยหรือไม่
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ออกมาไขข้อข้องใจผ่านเฟซบุ๊ก boompanadda เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ยืนยันว่าเป็นคนวางแผนชีวิตอย่างรัดกุม และได้จัดสรรปันส่วนมรดกให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
“ขอชี้แจงกรณีที่มีคำถามเกิดขึ้น ว่าถ้าบุ๋มเซ็นยกมูลนิธิให้เป็นสมบัติของชาติ แล้วลูก ๆ ได้อะไร? คือต้องชี้แจงก่อนว่าที่บุ๋มจะเซ็นให้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างบนพื้นแผ่นดินที่ซื้อไว้เพื่อทำเป็นมูลนิธิตรงรังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานีค่ะ จะไม่มีอะไรเป็นชื่อของบุ๋ม หลังจากวันเกิดอายุครบ 50 ปีนี้ค่ะ (10 ม.ค.)
ส่วนทรัพย์สมบัติที่เตรียมไว้ บุ๋มมีแบ่งไว้หลายส่วนแล้วค่ะ ส่วนนึงเป็นค่าใช้จ่ายไว้ดูแลพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เฒ่า ส่วนบ้าน 3 ชั้นตรงรามอินทรา 23 ที่มี 15 ห้อง 200 ตร.วา ตรงนั้นคือมรดกที่มอบให้น้องอันดา ส่วนบ้านอีกหลังตรงถนน นวมินทร์ เป็นของอเล็กซ์กับอาเธอร์ (ซึ่งบ้านทั้ง 2 หลัง ซื้อตั้งแต่ก่อนมีมูลนิธิ)
ส่วนที่ดินตรงปทุม 1 แปลง เป็นที่ดินที่ลูกบุญธรรมทุกคนสามารถมาอยู่ได้ถ้าชีวิตลำบาก ส่วนการศึกษาส่งจนเรียนจบทุกคน และเงินเก็บอีกก้อนนึง บุ๋มเก็บไว้ใช้ดูแลตัวเองยามแก่เฒ่าเพื่อไม่เป็นภาระลูกหลานค่ะ
ถ้าลองสังเกตดี ๆ บุ๋มเป็นคนชอบวางแผนชีวิตมากเลยค่ะ ต้องเรียนอะไร เรียนจบเมื่อไหร่ วางแผนการเงินยังไง มีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ บริหารจัดการมูลนิธิยังไง ดังนั้นอยากให้ทุกคนสบายใจได้ค่ะ
ก่อนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ บุ๋มเชื่อเสมอว่าบุ๋มต้องดูแลตัวเองและลูกให้ดีก่อน ถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่นได้ค่ะ มันเป็นความท้าทายในชีวิตของบุ๋มหลายอย่าง แต่บุ๋มก็มีความสุขที่ได้ทำงานเพื่อสังคมค่ะ ขอบคุณสำหรับความเห็นที่ทำให้ได้ตอบในสิ่งที่พยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดมาโดยตลอดนะคะ ขอบคุณที่เป็นห่วงบุ๋มและลูก ๆ ของบุ๋มด้วยค่ะ รักทุกคนค่ะ”
