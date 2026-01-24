เข็ม ตีสิบ ฟาด ทนายแก้ว “หมาแก่” หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมป่วยรุมโจมตีเหยื่อ
เข็ม ตีสิบ โพสต์ฟาด ทนายแก้ว ลั่น “หมาแก่” หลังแถลงปมเด็ก 18 ซัดตรรกะสังคมบิดเบี้ยว รุมโจมตีเหยื่อ-เข้าใจคนกทำผิด
ภายหลังจบการแถลงข่าวของ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ปมลวนลามเด็กนักศึกษา อายุ 18 ปี โดยยอมรับว่ามีการกอด หอม และจูบจริงภายในรถ 2 ครั้ง แต่ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าตนไปล้วง ไปจกของสงวนนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นร้อนนี้แบบดุเดือด
ล่าสุด เข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร หรือ เข็ม ตีสิบ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องฉาวร้อนแรงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยเธอร่ายยาวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“กรณี #ทนายแก้ว กับเด็ก #อายุ18 วันนี้ได้ดูรายการข่าว ได้ยินการพยายามช่วยให้เบาลง ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม กรณีทนายแก้ว เราจะไม่พูดถึงนิสัยในอดีต แต่ความมีชื่อเสียงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าทำให้น้องผู้หญิงไม่อาจปฏิเสธได้ แต่เมื่อถึงจุดนึง ด้วยความปฏิเสธไม่เป็นก็ปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่โอเคทีหลัง ควรให้เกียรติ ผู้หญิงมากกว่านี้
เจอคอมเม้นต์ไปในทิศทางที่ว่า…เช่น เข้าใจทนายแก้วแล้วล่ะว่าทำไมถึงมีสิทธิ์ไปคุกคามน้องเขา น้องอ่อยแหล่ะ บลา ๆ กรณีนี้สะท้อนตรรกะที่บิดเบี้ยวของสังคมบางส่วน ที่เอาความสวย หรือความเซ็กซี่ของผู้หญิงมาใช้เป็นเหตุผลลดทอนความผิดของผู้ชาย ทั้งที่ความจริงแล้ว “ความยินยอม” ไม่ได้หมดอายุเพราะรูปลักษณ์ และสามารถ “ถอน” ได้ตลอดเวลา
ต่อให้เคยยินยอมมาก่อน แต่เมื่อผู้หญิงบอกว่าไม่โอเค = ต้องหยุดทันที นี่คือหลักพื้นฐานของการเคารพสิทธิในร่างกายมนุษย์ การที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์เข้าข้างว่า “เข้าใจได้” ไม่ใช่ความเข้าใจ แต่คือการทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ และผลักภาระความรับผิดชอบไปให้เหยื่อ ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องเสน่ห์หรืออายุ แต่คือเรื่องเส้นเขตแดนความยินยอม และศักดิ์ศรีความเป็นคน ซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ล้ำเส้นไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม
ส่วนเรื่องเงินที่พ่อเรียก เข้าใจเลยนะว่า ความโมโหสุดขีดมันเป็นยังไง เชื่อว่าพิธีกรชายก็จะเข้าใจถ้าสมมติว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกตัวเอง แล้วเพื่อนมาวอแว หรือพ่อคนอื่น ๆ ในสังคมก็จะเข้าใจ ไม่ใช่อยากได้เงินหรอก อยากแก้แค้นให้สาสม อยากเห็นทนายแก้วเดือดร้อนนั่นคือความรู้สึกของพ่อค่ะ เข้าใจพ่อนะ เชื่อว่าพ่อต้องโกรธน้องด้วยแน่ ๆ ไม่ว่าเด็กสมัยนี้จะเป็นยังไง ตามที่ตัดสินน้องไป ต้องยอมรับกันให้ได้นะคะว่าน้องแค่ 18 เอง ส่วนเรื่องอื่น ๆ รอฟังพ่อมาพูดดีที่สุด
* ยังยืนยันว่าไม่พูดถึงเรื่องในอดีตนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องในอดีตมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อย่าบอกพ่อนะ ไม่บอกพ่อค่ะ แปลว่า กอดได้ หอมได้ หมาแก่มาก น้อง 18 เอง เมียก็มีลูกก็มี คิดยังไง จะสานต่อไปถึงเมื่อไรถ้าน้องยอม จบยังไง มันผีสิงจริง ๆ อ่ะ“
