AIS ชี้แจงแล้ว ปมพบตู้ server แอบส่งสัญญาณเน็ตไปเขมร
AIS ชี้แจง กรณี กสทช. พบตู้ server แอบส่งสัญญาณเน็ตไปเขมร
เอไอเอส ชี้แจงกรณีตามที่มีการตรวจพบ ตู้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา โดยจากเคสดังกล่าว เอไอเอส ได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ตามสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่ามีการลักลอบเชื่อมต่อสัญญาณ “อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ” อันเป็นการนำไปใช้งานที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการและผิดกฎหมาย
เอไอเอส ขอเรียนว่า บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ IP สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อออกนอกประเทศเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าโครงข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถูกลักลอบเชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศโดยมิชอบ จึงได้ดำเนินการเชิงรุกทันทีด้วยการ ปิดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดวงจรการใช้งานของมิจฉาชีพจากภายนอกประเทศ
ทั้งนี้ เอเอเอส ยืนยันว่าในกรณีดังกล่าว บริษัทถือเป็นผู้เสียหายเช่นกัน และได้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้โทษตามกฎหมาย พร้อมย้ำความร่วมมือเชิงรุกกับตำรวจในการติดตาม ตรวจสอบ และถอนรากถอนโคนขบวนการอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 1141 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า “จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบความเกี่ยวข้องกับ บริษัท VIETTEL และ ALT ในลักษณะการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังต่างประเทศ จึงได้ทำการปิดการเชื่อมต่อตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยตำรวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมมือกับ เอไอเอสมาอย่างต่อเนื่องในการตามสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผล และรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่”
อไอเอส ยืนยันให้ความร่วมมือเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบการใช้งานสัญญาณตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ เพื่อจำกัดการใช้งานให้อยู่ภายในประเทศตามข้อกำหนดของ กสทช. และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: