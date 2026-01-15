ปิดตำนาน แรปเปอร์ดัง คุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกง เสียหาย 30 ล้านบาท

ฌอน คิงสตัน หายไปไหน ปิดฉากเจ้าของเพลงฮิต Beautiful Girls ศาลสั่งจำคุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกงลวงโลก เสียหายกว่า 30 ล้านบาท
นักร้องดังขวัญใจวัยรุ่นยุค 2000s นอนคุก ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีคำพิพากษาตัดสินจำคุก ฌอน คิงส์ตัน หรือชื่อจริง คีฌอน แอนเดอร์สัน แร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต “Beautiful Girls” เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง จากคดีฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34 ล้านบาท)
อัยการระบุว่า คิงส์ตันร่วมมือกับ เจนิส เทิร์นเนอร์ แม่ของเขา ก่อเหตุฉ้อโกงโดยใช้ชื่อเสียงความเป็นดาราติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย อ้างว่าต้องการซื้อสินค้าหรูหรา และเชิญผู้ขายมาที่บ้านพักในรัฐฟลอริดา พร้อมหว่านล้อมว่าจะช่วยโปรโมตสินค้าลงโซเชียลมีเดียของตน หรือแนะนำสินค้าให้กับคนดังระดับไฮโปรไฟล์คนอื่นๆ
แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งคู่กลับส่งสลิปโอนเงินปลอม ให้กับผู้เสียหายเพื่อตบตาว่าได้โอนเงินแล้ว รายการทรัพย์สินที่ถูกหลอกเอาไปมีทั้ง นาฬิกาหรู, ทีวี LED ขนาดยักษ์ 232 นิ้ว, รถยนต์ Cadillac Escalade กันกระสุน และเฟอร์นิเจอร์หรู
หลักฐานชิ้นสำคัญที่อัยการนำมาเปิดเผยในศาล คือข้อความแชตระหว่างคิงส์ตันกับแม่ ที่มีการสั่งการชัดเจนว่า “ผมบอกแม่แล้วไง ให้ทำใบเสร็จปลอมขึ้นมา” (I told you to make [a] fake receipt)
ทนายความของคิงส์ตันพยายามแก้ต่างว่า ลูกความของตนเป็นคนหัวอ่อน ที่เติบโตมาอย่างยากจนและดังเพียงชั่วข้ามคืน ทำให้ยังมีวุฒิภาวะเหมือนเด็กวัยรุ่น ไม่รู้วิธีบริหารจัดการบัญชีธนาคารหรือธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม คิงส์ตันได้กล่าวขอโทษต่อศาลและยืนยันว่าได้รับบทเรียนแล้ว เขาจะต้องเริ่มรับโทษจำคุกทันที ส่วนมารดาของเขาถูกตัดสินจำคุกไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นเวลา 5 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แรปเปอร์คนดัง VannDa โพสต์ให้กำลังใจกองทัพกัมพูชา ทำแฟนคลับไทยผิดหวัง
- ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์
- ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: