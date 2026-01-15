ปิดตำนาน แรปเปอร์ดัง คุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกง เสียหาย 30 ล้านบาท

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 23:12 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 15:13 น.
ฌอน คิงสตัน หายไปไหน ปิดฉากเจ้าของเพลงฮิต Beautiful Girls ศาลสั่งจำคุก 3 ปีครึ่ง คดีฉ้อโกงลวงโลก เสียหายกว่า 30 ล้านบาท

นักร้องดังขวัญใจวัยรุ่นยุค 2000s นอนคุก ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีคำพิพากษาตัดสินจำคุก ฌอน คิงส์ตัน หรือชื่อจริง คีฌอน แอนเดอร์สัน แร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต “Beautiful Girls” เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง จากคดีฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34 ล้านบาท)

อัยการระบุว่า คิงส์ตันร่วมมือกับ เจนิส เทิร์นเนอร์ แม่ของเขา ก่อเหตุฉ้อโกงโดยใช้ชื่อเสียงความเป็นดาราติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย อ้างว่าต้องการซื้อสินค้าหรูหรา และเชิญผู้ขายมาที่บ้านพักในรัฐฟลอริดา พร้อมหว่านล้อมว่าจะช่วยโปรโมตสินค้าลงโซเชียลมีเดียของตน หรือแนะนำสินค้าให้กับคนดังระดับไฮโปรไฟล์คนอื่นๆ

แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งคู่กลับส่งสลิปโอนเงินปลอม ให้กับผู้เสียหายเพื่อตบตาว่าได้โอนเงินแล้ว รายการทรัพย์สินที่ถูกหลอกเอาไปมีทั้ง นาฬิกาหรู, ทีวี LED ขนาดยักษ์ 232 นิ้ว, รถยนต์ Cadillac Escalade กันกระสุน และเฟอร์นิเจอร์หรู

หลักฐานชิ้นสำคัญที่อัยการนำมาเปิดเผยในศาล คือข้อความแชตระหว่างคิงส์ตันกับแม่ ที่มีการสั่งการชัดเจนว่า “ผมบอกแม่แล้วไง ให้ทำใบเสร็จปลอมขึ้นมา” (I told you to make [a] fake receipt)

ทนายความของคิงส์ตันพยายามแก้ต่างว่า ลูกความของตนเป็นคนหัวอ่อน ที่เติบโตมาอย่างยากจนและดังเพียงชั่วข้ามคืน ทำให้ยังมีวุฒิภาวะเหมือนเด็กวัยรุ่น ไม่รู้วิธีบริหารจัดการบัญชีธนาคารหรือธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม คิงส์ตันได้กล่าวขอโทษต่อศาลและยืนยันว่าได้รับบทเรียนแล้ว เขาจะต้องเริ่มรับโทษจำคุกทันที ส่วนมารดาของเขาถูกตัดสินจำคุกไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นเวลา 5 ปี

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

