รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี
ตร.รวบตัว พนักงานชาย วัย 45 ปี หลังก่อเหตุสังหารโหด ประธานบริษัทอุปกรณ์เครื่องเสียง อ้างสาเหตุ “ถูกลดเงินโบนัสปลายปี” ข้อมูลพบทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมัธยม
ตำรวจนครบาลโตเกียวบุกรวบตัว นายมาซาฮิโระ ยามานากะ อายุ 45 ปี ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทอุปกรณ์เครื่องเสียงแห่งหนึ่ง ในข้อหาต้องสงสัยว่าลงมือสังหาร นายอากิฮิโระ คาวาชิมะ ประธานบริษัทวัย 44 ปี ภายในอพาร์ตเมนต์หรูเขตโอตะ กรุงโตเกียว
จากการสอบสวน นายยามานากะ ให้การรับสารภาพว่า ตนเองเก็บกดความไม่พอใจในท่าทีและพฤติกรรมของประธานบริษัทมานาน ในวันเกิดเหตุเขาดักรออยู่ภายในห้องพัก เมื่อประธานหนุ่มกลับมาถึง นายยามานากะได้ฉีดสเปรย์กำจัดแมลงใส่ใบหน้าเพื่อให้อีกฝ่ายเสียหลัก ก่อนจะใช้มีดปอกผลไม้ที่พกมาเพื่อข่มขู่ แต่เกิดควบอารมณ์ไม่อยู่นำออกมากระหน่ำแทงเข้าที่ ลำคอ หน้าท้อง และต้นขา มากกว่า 10 แห่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดที่ชี้ชัดว่ามีการวางแผนล่วงหน้า โดยนายยามานากะสวมเสื้อผ้าสีดำออกจากบ้าน แต่กลับเปลี่ยนเป็นแจ็กเก็ตสีขาวและเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าจุดเกิดเหตุ หลังลงมือสังหารเขาใจเย็นพอที่จะล้างคราบเลือดออกจากร่างกายในห้องน้ำ และเปลี่ยนชุดกลับเป็นชุดเดิมก่อนออกจากอาคาร
นอกจากนี้ยังนำกุญแจห้องของผู้ตายมาล็อกประตูจากด้านนอกแล้วหย่อนทิ้งในช่องรับจดหมาย เพื่อจงใจถ่วงเวลาไม่ให้มีคนพบศพ
หลังพบศพเพียงหนึ่งวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับนายยามานากะได้ที่สถานีรถไฟโตเกียว ขณะที่เขากำลังจะเดินทางหลบหนีด้วยรถไฟชินคันเซ็น ต่อมาตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักยึดของกลางได้กว่า 30 รายการ ทั้งคอมพิวเตอร์และเอกสารบริษัท เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าปมสังหารเกิดจากความขัดแย้งเรื่องงานหรือปัญหาหนี้สินหรือไม่
ขณะที่แม่ของ นายยามานากะ เปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกถึงความสัมพันธ์ของ ลูกจ้างหนุ่ม และ ประธานบริษัท ว่า “ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมปลาย นายคาวาชิมะ เป็นคนชักชวนให้ นายยามานากะ มาทำงานด้วยกันเพราะความไว้วางใจ แต่ก็ไม่คาดคิดว่ามิตรภาพที่ยาวนานจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเช่นนี้ แต่ก็หวังว่าลูกชายจะสำนึกผิดและชดใช้กรรมที่ก่อไว้”
