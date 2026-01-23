บันเทิง
“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน
น็อต วรฤทธิ์ โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ เมื่อเราไม่อยากให้ใครทำกับเรายังไง เราก็ไม่ควรทำกับเค้าเช่นกัน พร้อมติด #เลือกคบคน
น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อเราไม่อยากให้ใครทำกับเรายังไง เราก็ไม่ควรทำกับเค้าเช่นกัน #คติสอนตัว #เลือกคบคน”
โดนในเนื้อหา 6 ข้อระบุว่า “โดยคติ 6 ข้อ ระบุว่า “1. อย่าโกหกจนเป็นนิสัย
2. ต้องให้เกียรติและไม่ข้ามเส้นความเป็นส่วนตัว
3. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
4. อย่าด้อยค่าคนอื่น
5. อย่าเห็นแก่ตัว
6. อย่าเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น”
