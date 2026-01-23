รอยช้ำใหม่โผล่บนมือ “ทรัมป์” ขณะร่วมประชุม World Economic Forum
เปิดภาพรอยช้ำใหม่โผล่บนมือ โดนัลด์ ทรัมป์ คนละข้างกับก่อนหน้านี้ ขณะร่วมประชุม World Economic Forum เจ้าตัวตอบมือกระแทกโต๊ะ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า รูปภาพรอยช้ำบนมือซ้ายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลายเป็นกระแสอีกครั้ง และได้มีการตั้งคำถามถึงสุขภาพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายหลังจากที่นายทรัมป์ร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ที่ปีนี้จัดที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับรอยช้ำดังกล่าว ทว่ารอยช้ำที่ปรากฎก่อนหน้านี้อยู่ที่มือขวาไม่ใช่มือซ้าย
ผู้สื่อข่าวได้ถามนายทรัมป์ถึงรอยช้ำที่มือซ้ายนี้ โดยนายทรัมป์ตอบว่า มือของเขากระแทกกับโต๊ะ ขณะที่ทางทำเนียบขาวไม่ได้แสดงความกังวลใดๆเกี่ยวกับภาพดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลว่า อาการฟกช้ำที่มือว่า เกิดจากการจับมือบ่อยครั้งประกอบกับการที่ทรัมป์รับประทานยาแอสไพรินเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงมีโอกาสช้ำง่ายขึ้น แต่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นเหตุผลเดิมที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ปัจจุบันนายโดนัลด์ ทรัมป์ อายุ 79 ปี ซึ่งหากนายทรัมป์อยู่ครบวาระประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เขาจะมีอายุ 82 ปี
