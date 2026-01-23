ข่าวต่างประเทศ

รอยช้ำใหม่โผล่บนมือ “ทรัมป์” ขณะร่วมประชุม World Economic Forum

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 11:21 น.
เปิดภาพรอยช้ำใหม่โผล่บนมือ โดนัลด์ ทรัมป์ คนละข้างกับก่อนหน้านี้ ขณะร่วมประชุม World Economic Forum เจ้าตัวตอบมือกระแทกโต๊ะ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า รูปภาพรอยช้ำบนมือซ้ายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลายเป็นกระแสอีกครั้ง และได้มีการตั้งคำถามถึงสุขภาพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายหลังจากที่นายทรัมป์ร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ที่ปีนี้จัดที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับรอยช้ำดังกล่าว ทว่ารอยช้ำที่ปรากฎก่อนหน้านี้อยู่ที่มือขวาไม่ใช่มือซ้าย

ผู้สื่อข่าวได้ถามนายทรัมป์ถึงรอยช้ำที่มือซ้ายนี้ โดยนายทรัมป์ตอบว่า มือของเขากระแทกกับโต๊ะ ขณะที่ทางทำเนียบขาวไม่ได้แสดงความกังวลใดๆเกี่ยวกับภาพดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลว่า อาการฟกช้ำที่มือว่า เกิดจากการจับมือบ่อยครั้งประกอบกับการที่ทรัมป์รับประทานยาแอสไพรินเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงมีโอกาสช้ำง่ายขึ้น แต่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นเหตุผลเดิมที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ปัจจุบันนายโดนัลด์ ทรัมป์ อายุ 79 ปี ซึ่งหากนายทรัมป์อยู่ครบวาระประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เขาจะมีอายุ 82 ปี

