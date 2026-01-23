ตายพุ่ง 67 ศพ ไฟไหม้ห้างปากีฯ ชิ้นส่วนร่างกระจายทั่วห้าง
ยอดผู้เสียชีวิตไฟไหม้ห้างปากีฯ พุ่ง 67 ศพ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าเสียชีวิต 34 ศพ รับหาร่างผู้เสียชีวิตยาก เพราะชิ้นส่วนกระจายทั่วห้าง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว สกายนิวส์ รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 67 ศพ ภายหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ห้างกุลพลาซ่า ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและต้องใช้เวลานานเกือบ 24 ชั่วโมงกว่าจะดับเพลิงได้สำเร็จ
โดยทาง ศัลยแพทย์ตำรวจ กล่าวยืนยันว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 67 ศพ ขยับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่งการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตและการระบุอัตลักษณ์เป็นไปได้ยากเนื่องจากชิ้นส่วนของศพกระจัดกระจายไปทั่ว
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกด้วยว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเวลาปิดห้าง ทำให้เจ้าของร้านและลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาเกิดเหตุ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานผู้สูญหายอยู่ที่ประมาณ 70 ราย โดยเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้สำนักข่าวสกายนิวส์กล่าวปิดท้ายว่า การาจีเคยเผชิญกับเหตุไฟไหม้รุนแรงหลายครั้ง เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง
- ดับพุ่ง 61 ศพ ไฟไหม้ห้างอิรัก หลังเปิดไม่ถึงสัปดาห์ เร่งหาผู้สูญหาย-ต้นตอเหตุสลด
- ไฟไหม้ห้างจีน ดับ 16 ศพ ช่วยประชาชนติดในอาคารแล้ว 75 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: