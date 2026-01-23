พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน
งานเข้า “ชา อึนอู” แบงก์ดังสั่งลบโฆษณาเกลี้ยง เซ่นปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้านวอน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ดาราเกาหลี
สำนักข่าวเกาหลีรายงาน ธนาคารชินฮานสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ ตัดสินใจถอดคลิปวิดีโอและสื่อโฆษณาทุกชิ้นที่มี ชา อึนอู พระเอกแถวหน้า สมาชิกวง ASTRO เป็นพรีเซนเตอร์ ออกจากช่องทาง YouTube และโซเชียลมีเดียทั้งหมด ปรับสถานะเป็น ส่วนตัว ทำให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าชมได้อีกต่อไป
การปลดฟ้าผ่าเกิดขึ้นทันทีที่มีรายงานข่าวว่า ชา อึนอู กำลังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ามหาศาลกว่า 2 หมื่นล้านวอน หรือราว 480-500 ล้านบาท
รายงานระบุว่า กรมสรรพากรเกาหลีใต้ ทีมสอบสวนที่ 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกตั้งแต่ปีที่ผ่านมา พบความผิดปกติในการบริหารจัดการรายได้ของชา อึนอู ว่ามีรายได้ผ่านการจัดการร่วมกันระหว่างต้นสังกัดหลัก Fantagio กับ บริษัทส่วนตัว ที่ก่อตั้งโดยแม่ของพระเอกดัง
สรรพากรสรุปว่าบริษัทของคุณแม่เป็นเพียง บริษัทกระดาษ ที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจหรือให้บริการจริง แต่ถูกตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการลดภาระภาษี การโยกรายได้เข้าสู่รูปแบบบริษัท จะเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงประมาณ 20% (ภาษีบุคคลอาจสูงถึง 45%)
จากพิรุธดังกล่าว สรรพากรจึงได้แจ้งเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมจากชา อึนอู เป็นจำนวนเงินกว่า 2 หมื่นล้านวอน ซึ่งถือเป็น ยอดเรียกเก็บภาษีที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับคนดังในเกาหลีใต้
ด้าน Fantagio ต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การตีความว่าบริษัทของคุณแม่ถือเป็นหน่วยงานทางภาษีที่มีตัวตนจริงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการ ทางค่ายและตัวแทนทางภาษีของศิลปินเตรียมที่จะชี้แจงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ชา อึนอู เพิ่งจะมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารชินฮาน ต่อจากซุปตาร์รุ่นพี่อย่าง คิม ซูฮยอนได้ไม่นาน แต่กลับต้องมาเจอมาตรการระงับสื่อโฆษณาทันทีที่เกิดข่าวฉาว ย้ำถึงความเข้มงวดเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์การเงินในเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชีวิตพลิกผัน “จอง กาอึน” อดีตดาราเกาหลี ผันตัวขับแท็กซี่เลี้ยงลูก หลังถูกอดีตสามีโกง
- มรสุม ‘พระเอกดัง’ สรรพากร เรียกเงินภาษี 175 ล้านบาท
- คริส วู เจอคดีใหม่รุม เลี่ยงภาษี 1.3 พันลบ. ส่อติดคุกนานขึ้น แม่มีเอี่ยว ถูกเรียกสอบ
- ชุดขาวงานเข้า อันเชล็อตติ ถูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษี หากผิดจริงจ่อติดคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: