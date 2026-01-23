บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 11:14 น.
122
พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน

งานเข้า “ชา อึนอู” แบงก์ดังสั่งลบโฆษณาเกลี้ยง เซ่นปมเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้านวอน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ดาราเกาหลี

สำนักข่าวเกาหลีรายงาน ธนาคารชินฮานสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ ตัดสินใจถอดคลิปวิดีโอและสื่อโฆษณาทุกชิ้นที่มี ชา อึนอู พระเอกแถวหน้า สมาชิกวง ASTRO เป็นพรีเซนเตอร์ ออกจากช่องทาง YouTube และโซเชียลมีเดียทั้งหมด ปรับสถานะเป็น ส่วนตัว ทำให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าชมได้อีกต่อไป

การปลดฟ้าผ่าเกิดขึ้นทันทีที่มีรายงานข่าวว่า ชา อึนอู กำลังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ามหาศาลกว่า 2 หมื่นล้านวอน หรือราว 480-500 ล้านบาท

รายงานระบุว่า กรมสรรพากรเกาหลีใต้ ทีมสอบสวนที่ 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกตั้งแต่ปีที่ผ่านมา พบความผิดปกติในการบริหารจัดการรายได้ของชา อึนอู ว่ามีรายได้ผ่านการจัดการร่วมกันระหว่างต้นสังกัดหลัก Fantagio กับ บริษัทส่วนตัว ที่ก่อตั้งโดยแม่ของพระเอกดัง

สรรพากรสรุปว่าบริษัทของคุณแม่เป็นเพียง บริษัทกระดาษ ที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจหรือให้บริการจริง แต่ถูกตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการลดภาระภาษี การโยกรายได้เข้าสู่รูปแบบบริษัท จะเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงประมาณ 20% (ภาษีบุคคลอาจสูงถึง 45%)

จากพิรุธดังกล่าว สรรพากรจึงได้แจ้งเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมจากชา อึนอู เป็นจำนวนเงินกว่า 2 หมื่นล้านวอน ซึ่งถือเป็น ยอดเรียกเก็บภาษีที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับคนดังในเกาหลีใต้

ด้าน Fantagio ต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การตีความว่าบริษัทของคุณแม่ถือเป็นหน่วยงานทางภาษีที่มีตัวตนจริงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการ ทางค่ายและตัวแทนทางภาษีของศิลปินเตรียมที่จะชี้แจงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ชา อึนอู เพิ่งจะมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารชินฮาน ต่อจากซุปตาร์รุ่นพี่อย่าง คิม ซูฮยอนได้ไม่นาน แต่กลับต้องมาเจอมาตรการระงับสื่อโฆษณาทันทีที่เกิดข่าวฉาว ย้ำถึงความเข้มงวดเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์การเงินในเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” บอกหลังอ่านแชต “ทนายแก้ว” เสร่อมาก เห็นถึงความเชย

15 นาที ที่แล้ว
น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน &quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน เศรษฐกิจ

น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

18 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรธานี ตามรอย ลิซ่า ล่องเรือระกลีบแดง ตำนานผาแดงนาไอ่

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนซื้อเสียง มีความผิดทั้งสองฝ่าย โทษหนักติดคุก 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น บันเทิง

อัปเดตอาการ “เด๋อ ดอกสะเดา” ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ข่าว

ทนายรักษ์ ภูเก็ต ร่วมวงแซะ “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว” หลังดราม่าทนายดัง ฟันธงถูกขังแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก ข่าว

ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รอยช้ำใหม่โผล่บนมือ “ทรัมป์” ขณะร่วมประชุม World Economic Forum

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนีไปไหน ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน ข่าว

ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนี ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 67 ศพ ไฟไหม้ห้างปากีฯ ชิ้นส่วนร่างกระจายทั่วห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว ข่าว

ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วขอโทษหนุ่ม กรรชัย ในไลฟ์สดเกี่ยวกับการอ้างชื่อเขา ข่าว

ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย” จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม แจงใส่รองเท้ามีลายธงชาติ ยันไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า “เพื่อน” เป็นยังไง? ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า “ไว้ใจ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนาธร” จี้ “อนุทิน” เร่งจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ ปชช. ร้องยังไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ครั้งที่ 4 ดีดขึ้น 1,700 บาท ทองแท่ง แตะ 73,250

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน ข่าว

อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 11:14 น.
122
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

“พี่หนุ่ม กรรชัย” บอกหลังอ่านแชต “ทนายแก้ว” เสร่อมาก เห็นถึงความเชย

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน &quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรธานี ตามรอย ลิซ่า ล่องเรือระกลีบแดง ตำนานผาแดงนาไอ่

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button